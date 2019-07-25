كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Beep”…يساعدك على تحديد مكان جهاز التحكم عن بعد بسهولة

متابعة-سنيار: تم الكشف عن أداة يدعى “Beep” ستساعدك على تحديد مكان جهاز التحكم عن بعد بسهولة.

يتيح لك Beep، الذي تم إنشاؤه بواسطة Sidekick، ​​تحديد مكان جهاز التحكم عن بُعد المفقود بسرعة.

يأتي Beep على شكل غلاف السيليكون الواقي الذي ينزلق على جهاز التحكم عن بُعد، وزر صغير يمكنه تشغيل تنبيه صوتي يبنبهك إلى مكان جهاز التحكم عن بُعد.

بمجرد أن تقوم بتركيب جهاز التحكم عن بعد داخل الغلاف، ما عليك سوى وضع الزر بالقرب من كرسي أو أريكة أو سرير لتوجيه التنبيه بسهولة عند فقدان جهاز التحكم عن بعد.

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يتوفر Beep حاليًا للتحكم عن بعد في Roku و Amazon Fire TV، لكن سيتم توفيره للأجهزة الأخرى في المستقبل إذا كانت حملة التمويل الجماعي ناجحة.

“Beep” متاح للدعم على موقع Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 14 دولارا أو ما يقرب من 11 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر نوفمبر 2019.