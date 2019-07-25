كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ميزة “الركن الذاتي للسيارات” تتيح لمرسيدس بنز ركن نفسها

متابعة-سنيار: كشفت شركة مرسيدس-بنز دايملر وشركة بوش الألمانية لقطع غيار السيارات عن موقف للسيارات بدون سائق في مرآب ألماني للسيارات.

في متحف مرسيدس بنز في شتوتجارت بألمانيا، يمكن إيقاف السيارات المزودة بتكنولوجيا سيارات مرسيدس جديدة وتطبيق ركن السيارات الأوتوماتيكي في الجزء السفلي من المرآب، ثم تنتقل إلى الوقوف في أماكن مخصصة دون أن يراقب أي شخص العملية، وتتواصل أجهزة استشعار بوش في جميع أنحاء المرآب مع السيارات المتصلة لتوجيهها إلى كيفية المناورة عبر الهيكل.

تم تطوير ميزة الركن الذاتي للسيارات لأول مرة في عام 2015 وتم عرضها في عام 2017، وقد أصبحت متاحة للجمهور (مع بعض سيارات مرسيدس) في هذا المرآب.

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في مكالمة صحفية مع دايملر وبوش الثلاثاء، أوضح ممثلو الشركة أن السيارات تستخدم مجموعة أجهزة الاستشعار لتنبيهها للتوقف أمام أي عوائق قد تطرأ على الطريق بين الهبوط وموقف السيارات.

ويمكن للنظام أيضا أن يدرك ما يدور حول الزوايا، لذلك فهو يقود السيارة بأكبر قدر ممكن من المعلومات، ويمكن أن تعمل السيارات ذاتية القيادة في مساحة متعددة الاستخدامات حيث يسير المشاة وسيارات تقليدية أخرى يقودها سائقون بشريون.

بالنسبة لمرائب السيارات التي تستخدم تقنية التوقيف الذاتي، يمكن للكثيرات أن تستوعب 20 في المائة من المركبات مقارنة بالمرآب التقليدي، الذي يحتاج إلى ترك مساحة للبشر للدخول والخروج من السيارة، على حد قول مندوبي الشركة.