صفقة اليوم.. خصم 97% على حزمة التدريب على هندسة الحوسبة السحابية

حزمة التدريب على هندسة الحوسبة السحابية The Cloud Computing Architect Certification Bundle

عدد الدورات: 9

عدد الدروس: 700

المدة: 79 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة

تساعدك هذه الحزمة على تعلم تقنيات الحوسبة السحابية المختلفة، واستكشاف تطور التكنولوجيا السحابية، والتعرف على نماذج الخدمات السحابية المختلفة، وكذلك الإطلاع على التقنيات السحابية الناشئة.

كما ستتعلم كيفية عمل موفري الخدمات السحابية المختلفة مثل: خدمة آزور Azure من مايكروسوفت، وخدمة أمازون ويب سيرفيسز AWS، من أمازون، وخدمة جوجل Google Cloud، بالإضافة إلى كيفية إدارتها، والعديد من المشاريع العملية التي يمكنك تجربتها.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1476 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تشير العديد من التقارير وآراء محللي الصناعة إلى أن الحوسبة السحابية تعتبر واحدة من أهم التوجهات التقنية التي ستشكل قطاع التكنولوجيا خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث تطورت بشكل متسارع، وبدأت العديد من الشركات والمواقع في الاستفادة منها؛ لتكتسب ميزة تنافسية في السوق، دون إهدار الكثير من المال.

ارتفعت إعلانات الوظائف التي تتضمن مصطلحات الحوسبة السحابية أو مهندس السحابة بنسبة 27% منذ عام 2015 وفقًا لموقع Indeed، وذلك لأن تحول الشركات من نموذج البنية التحتية داخل المنشأة إلى النهج السحابي عند الترقية أو تصميم بيئات جديدة أدى إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين ذوي الخبرة في الحوسبة السحابية بشكل كبير من أجل تصميم أنظمة سحابية وإدارتها.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على وظائف هذا المجال لصالحك من خلال الاستثمار في الحزمة التعليمية The Cloud Computing Architect Certification Bundle التي تقدم ما يصل إلى 79 ساعة من المحتوى حول أساسيات الحوسبة السحابية، مع خصم يصل إلى 97%.

عادة يبلغ سعر هذه الحزمة 1476 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 9 دورات تدريبية، و700 درس، وأكثر من 79 ساعة من المحتوى التعليمي المتميز، لمساعدتك على تعلم تقنيات الهندسة السحابية المختلفة، واكتساب مهارات جديدة للمساعدة في كيفية إدارتها.

ستساعدك هذه الحزمة على استكشاف تطور التكنولوجيا السحابية، والتعرف على نماذج الخدمات السحابية المختلفة، وتعلم تقنيات الخدمات السحابية، والإطلاع على التقنيات السحابية الناشئة. وبمجرد الانتهاء من الأساسيات، ستكتشف كيفية عمل موفري الخدمات السحابية المختلفة مثل: خدمة آزور Azure من مايكروسوفت، وخدمة أمازون ويب سيرفيسز AWS، من أمازون، وخدمة جوجل Google Cloud، بالإضافة إلى كيفية إدارتها.

يساعدك التدريب على اكتساب معرفة عملية بكل منصة، وإعدادك لاجتياز اختبارات الشهادات الرسمية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العملية التي يمكنك تجربتها.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن. لذلك سارع إلى بناء خبراتك اليوم، واحترف الحوسبة السحابية، لتتمكن من الحصول على وظيفة مرموقة في هذا المجال الواعد.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Becoming a Cloud Expert: Microsoft Azure IaaS – Level 2

Becoming a Cloud Expert: Microsoft Azure IaaS – Level 1

Getting Started with Cloud Computing

Projects In Cloud Computing

Learn Cloud Computing From Scratch

Learn Cloud Computing with AWS

Google Cloud Platform: Cloud Architecture Track

GCP: Complete Google Data Engineer & Cloud Architect Guide

Google Cloud Platform: Data Engineering Track

الحصول على الصفقة: من هنا.