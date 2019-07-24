تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم هواتف الأيفون في 2020 بشاشات LG المرنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة LG خلال هذا العام في الإنتاج الضخم لشاشات OLED المرنة، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن ابل تخطط لعقد إتفاقية مع LG للحصول على شاشات OLED المرنة لهواتف الأيفون التي تنطلق خلال 2020.

تشير أحدث التسريبات إلى أن ابل تقدم إصدارات 2020 من هواتف الأيفون بشاشات OLED مرنة، على أن تعتمد على شركة LG في توريد الشاشات، نظراً لبدء الإنتاج الضخم لهذه الفئة من الشاشات في منشآت LG في كوريا هذا العام.

ولقد إعتمدت ابل بالفعل خلال السنوات الماضية على شركة LG لتوريد الشاشات لهواتف الأيفون، إلا أن شركة LG لم تكن المورد الأول والرئيسي لشركة ابل.

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من جانب أخر كانت العملاق الكوري سامسونج المورد الأول والرئيسي لشركة ابل، نظراً لإستعداد منشآت سامسونج لإستقبال أوامر توريد ابل، لذا كانت LG المورد الإحتياطي أو الثاني لشركة ابل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ابل في طريقها لتغيير إعتمادها على سامسونج كمورد أول لشاشات OLED في حالة إتمام الإتفاقية مع شركة LG.

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