جوجل تُطلق Google Gallery Go كبديل خفيف لتطبيق Google Photos

فاطمة أيت طالب - دبي -

قامت شركة جوجل اليوم بإطلاق تطبيق جديد يدعى Google Gallery Go كجزء من حزمة تطبيقات جوجل الخفيفة المصممة للهواتف الذكية المتدنية المواصفات. ويأتي تطبيق Google Gallery Go الجديد من شركة جوجل بعدما تم إطلاق كل من Google Go و Google Maps Go و Youtube Go. وتحاول الشركة الآن مع تطبيق Google Gallery Go الجديد جلب وظائف إدارة الصور ومزامنتها إلى نسخة خفيفة وتستهلك مقدرًا أقل من بيانات الإنترنت. يبلغ حجم تطبيق Google Gallery Go الجديد نحو 10 ميغابايت فقط على عكس تطبيق Google Photos الحالي الذي يبلغ حجمه 130 ميغابايت.

يتميز التطبيق الجديد بجميع الميزات الأساسية التي يمكنك إيجادها في تطبيق Google Photos العادي مثل التنظيم التلقائي، والبحث عن الصور والتحرير السهل عبر أجهزة متعددة. وعلاوة على ذلك، فهذا التطبيق يتميز بواجهة مستخدم نظيفة مع تبويبات منفصلة للوثائق والمستندات ومقاطع الفيديو وكذلك المحتوى الذي يستند على مجموعات. وكما هو الحال في Google Photos، فإنه يتم مزامنة الصور وعرضها بترتيب زمني.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم Google Gallery Go للعمل دون الحاجة إلى إتصال بالإنترنت من أجل توفير المزيد من بيانات الإنترنت. عمومًا، التطبيق متاح الآن على متجر Google Play Store ويتطلب نظام الأندرويد 8.1 Oreo أو إصدار أعلى ليعمل. إذا كنت ترغب في إختباره، فتوجه إلى رابط المصدر أدناه.