Xiaomi تحتفل مع المعجبين بدخولها قائمة Fortune لأفضل 500 شركة في العالم هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تصنيف شركة Xiaomi مؤخرًا ضمن الشركات الـ 500 الأفضل في العالم خلال العام 2019، فهي إحتلت المرتبة 468 في الترتيب العام. ما يجعل هذا التصنيف مهمًا هو أن عملاقة التكنولوجيا الصينية تعتبر واحدة من الشركات السبعة في فئة ” خدمات الإنترنت والتجزئة ” التي شقت طريقها إلى هذه القائمة، وهي أيضًا تعتبر الشركة الأصغر سنًا في تاريخ شركات Fortune 500. للإحتفال بهذا الإنجاز الكبير، أعلنت شركة Xiaomi أنها ستمنح 1000 وحدة من الأسهم لجميع موظفيها. كما قامت الشركة بتوسيع نطاق الهبات الممنوحة لمعجبيها في جميع أنحاء العالم.

للإحتفال بهذا الإنجاز مع المعجبين، قامت شركة Xiaomi بتخفيض أسعار عدد من منتجاتها في الفترة ما بين 23 يوليو و25 يوليو، وتشمل هذه المنتجات الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة المنزلية الذكية، وأكسسوارات الهواتف الذكية، وغيرها من المنتجات الأخرى.

لا يمكننا تأكيد ما إذا كانت شركة Xiaomi قد قررت تخفيض أسعار منتجاتها المدرجة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت خارج الصين. ومع ذلك، في الصين، قامت الشركة بتخفيض أسعار معظم المنتجات الخاصة بها بنحو 200 إلى 500 يوان صيني. في الواقع، هناك بعض المنتجات التي حصلت على خصم أكبر مثل Xiaomi TV E65A الذي حصل على خصم يصل إلى 1000 يوان صيني. وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Redmi Note 7 Pro، فقد حصل على خصم قدره 200 يوان صيني، في حين حصل الحاسوب المحمول RedmiBook 14 على خصم قدره 300 يوان صيني.