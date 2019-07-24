تكنولوجيا: Origin تجمع مميزات منصات الألعاب في إصدار جديد من الحاسب المكتبي المخصص للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Origin عن أحدث أجهزة الحاسب المكتبي المخصص للألعاب الذي تجمع فيه مميزات منصات الألعاب في الأسواق من Xbox One X، وPlayStation 4 Pro وأيضاً Nintendo Switch.

إحتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة في شركة Origin كشفت الشركة عن إصدار مميز من أجهزة الحاسب المكتبي، تجمع فيه الشركة مميزات كبرى منصات الألعاب المنافسة في الأسواق من Xbox One X، وPlayStation 4 Pro وأيضاً Nintendo Switch.

ولقد أكدت Origin على موقعها الرسمي على الصعوبات التي واجهتها الشركة لتنفيذ هذا الإصدار، حيث قامت الشركة بالكثير من التعديلات في الهيكل الخارجي، كما أضافت نظام تبريد مخصص مع الكثير من التغييرات الأخرى التي تدعم توافق التصميم مع المميزات الجديدة.

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كما تمكنت Origin من تقليص حجم مفتاح Ethernet، مع منافذ USB 3.0 لدعم كل منصة ألعاب بمنفذ مستقل، مع سعة تخزين 2 تيرابايت في ذاكرة SSD لدعم ميزة التخزين السريع للبيانات وتحميل سريع للألعاب الرقمية بشكل خاص.

يذكر أن وحدة صندوق الحاسب المكتبي المخصص للألعاب من Origin والذي يدعم منصات الألعاب لا يتوفر للبيع، إلا أن هذا الإصدار يدعم بالفعل التسويق لكفاءة شركة Origin في تصميم الأجهزة المخصصة للألعاب.

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