شركة Meizu تواصل نزيف المواهب

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك تقارير تفيد بأن مهندس نظام التشغيل في شركة Meizu، السيد Hong Hansheng قد غادر الشركة الصينية للعمل في شركة Oppo. تم تداول هذا الأمر في البداية في نهاية الأسبوع الماضي، وهذا ما أكده المدير السابق للشركة، السيد Li Nan والذي قرر بدوره مغادرة شركة Meizu التي ساهم في تأسيسها قبل بضعة أيام.

ما يجعل الأمر مثيرًا للإهتمام هو أن المهندس Hong Hansheng خرج بعد أيام قليلة من إعلان Li Nan، المؤسس المشارك ونائب الرئيس المسؤول عن العلامة التجارية Blue Charm، إستقالته من Meizu. ورأى Li Nan أن تأثيره على عملية تطوير المنتجات في شركة Meizu قد تراجع بعد عودة الرئيس والمؤسس Huang Zhang إلى الشركة. ويقال أن صلاحيات Li Nan تقلصت في شركة Meizu بعد إطلاق سلسلة هواتف Meizu 16 Series.

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قبل الآن، تم إعادة هيكلة شركة Meizu بعد عودة Huang Zhang. تم فصل العلامة التجارية Blue Charm مع Li Nan، وأصبح Bai Yongxiang هو الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Meizu. ومع ذلك، تم ترك مهمة تصميم المنتجات لـ Huang Zhang. كانت النتيجة مذهلة بناءً على المنتجات التي رأيناها منذ ذلك الحين، وخاصة سلسلة هواتف Meizu 16 Series. ومع ذلك، من حيث المبيعات والقدرة التنافسية، فقد كانت الشركة تفتقر إلى لدغة التنافس مع الشركات الكبرى.

قد يكون خروج Hong Hansheng الذي كان مسؤولاً عن نظام FlymeOS من شركة Meizu مؤشرًا على عدم الرضا الداخلي عن الطريقة التي يدير بها Huang Zhang الشركة. نتوقع ظهور المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.