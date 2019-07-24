Huawei توقع إتفاقية شراكة مع Micromax لتعزيز مبيعات هواتفها الذكية في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Huawei و Micromax عن شراكة جديدة وغير عادية تمامًا في الهند. ستقوم الشركة الصينية العملاقة بتوزيع أجهزتها من خلال شبكة التوزيع التابعة للشركة الهندية، والهدف من ذلك هو جلب هواتف Huawei ومنتجاتها الأخرى إلى عدد أكبر من المستهلكين في الهند والذين لا يستطيعون شراء أجهزة الشركة عبر الإنترنت.

في بيان صحفي رسمي، قالت الشركة أن هناك خطة للتوسع التدريجي في الهند تضم عشر مدن هندية رئيسية، بما في ذلك دلهي ومومباي وتشيناي وبنغالور وأحمد أباد وكولكاتا وجايبور. وبخصوص هذا الموضوع، صرح رئيس قسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei بالهند، السيد Tornado Pan أن الهدف هو التواجد في أماكن تواجد المستهلكين بحيث صرح بالقول : ” نخطط للتركيز على شبكة توزيع قوية في العالم الفعلي تلبي إحتياجات المستهلكين في المناطق الحضرية والريفية في البلد “. وفي نفس الوقت، قال رئيس الإستراتيجيات في شركة Micromax، السيد Sunil Joon : ” إن الشركة تهدف إلى الإقتراب خطوة أخرى لتلبية إحتياجات المستهلكين من خلال تقديم عروض مبتكرة “.

هذا يعني أن شركة Huawei ستستخدم خبرة وشبكة Micromax في عمليات البيع والتوزيع في العالم الواقعي لمحاولة تحدي القادة في السوق الهندي، بما في ذلك Samsung و Xiaomi اللتان تستحوذان على أكثر من نصف سوق الهواتف الذكية في الهند.

على الرغم من أن مبيعات الهواتف الذكية عبر الإنترنت تنمو بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، فلا يزال هناك سوق ضخم في العالم الفعلي. ومن الواضح أن شركة Huawei ستستفيد من هذا السوق بشكل أسرع من خلال الإستعانة بشبكة التوزيع التابعة لشركة Micromax بدلاً من الإعتماد على نفسها.