تكنولوجيا: ابل تستعد لتحديث الإصدارات القديمة من أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون لمعالجة مشكلة GPS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لتحديث الإصدارات القديمة من أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون لمعالجة مشكلة GPS، على أن تبدأ ابل في دفع التحديث بحلول 3 من نوفمبر.

جاءت الإصدارات السابقة من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد بدءاً من iPhone 4s والجيل الأول من أجهزة iPad mini بمشكلة في تقنية GPS، ومع بدء دفع تحديث iOS 12.4 أكدت ابل أيضاً على خططها لتحديث الإصدارات القديمة من أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون لتصحيح خطأ GPS.

تخطط ابل لمعالجة تقنية GPS في الإصدارات القديمة من أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون عن طريق تصحيح ومعالجة الخطأ الذي يعوق إطلاق تقنية GPS.

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وترتكز تقنية GPS على تعقب البيانات والوقت لتحديد الموقع بشكل دقيق في النهاية، حيث تعمل على متابعة البيانات عبر حساب عدد الأسابيع وتخزين القيمة ب10 بت، وهو السبب الرئيسي لظهور المشكلة في الإصدارات القديمة التي تعجز على متابعة وتعقب البيانات بشكل صحيح.

وتشير التوقعات إلى أن هذه المشكلة تظهر الآن في هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد التي لا تدعم تثبيت الإصدار الأخير من تحديث iOS، لذا سيحتاج المستخدمين لتثبيت التصحيح الجديد بحلول الثالث من نوفمبر.

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