تكنولوجيا: ساعة Galaxy Watch Active 2 تأتي بإطار مميز بحساسية اللمس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تسريبات جديدة نشرت عبر SamMobile أشير إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق الإصدار القادم من ساعة Galaxy Watch Active 2 بإطار يدعم ميزة التحكم بخاصية حساسية اللمس.

قدمت شركة سامسونج الإصدار الأول من ساعة Watch Active بتكلفة أقل عن إصدارها المميز من ساعات Galaxy، إلا أن ساعة Watch Active افتقرت إلى الإطار القابل للتدوير والذي يدعم التحكم في مهام الساعة الذكية.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم تصميم جديد لإطار الإصدار المرتقب من ساعة Watch Active 2، الذي يتميز بتصميم يدعم حساسية اللمس، حيث يمكن للمستخدم التمرير على الإطار للتنقل في واجهة الساعة الذكية.

أيضاً من المتوقع أن تدعم الميزة الجديدة المستخدمين في التنقل بساعة Watch Active 2 الذكية بعيداً عن الهاتف، من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن ساعة Watch Active 2 تأتي بتقنية البلوتوث 5، لدعم نطاق إتصال 4 أضعاف النطاق المميز للإصدار السابق.

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كما تؤكد التسريبات أيضاً على أن ساعة Watch Active 2 تأتي بميزة إستهلاك أقل للطاقة، أيضاً يمكن للساعة الذكية أن تتصل بالهاتف من مسافة أكبر لتدعم المستخدم في تلقي الإشعارات.

ومن المتوقع أن تأتي ساعة Watch Active 2 باثنان من النماذج بحجم 44 و40مم، كما يدعم أحد النماذج الإتصال بشبكات LTE، كما تأتي الساعة بتصميم من الألومنيوم أو الحديد، مع توقعات بالإعلان الرسمي عن الساعة خلال فعاليات مؤتمر Note 10.

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