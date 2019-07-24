Huawei تكشف عن موعد وصول الهاتف Huawei Nova 5i Pro الملقب أيضًا بـ Huawei Mate 30 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة Huawei مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة المقبل للإعلان عن إطلاق الهاتف Huawei Mate 20X 5G في الصين. وأعلن الحساب الرسمي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo اليوم أنه سيتم الكشف عن هاتف ذكي آخر في نفس التاريخ وهو الهاتف الذي نتوقع أن يصل إلى جانب الهاتف Huawei Mate 20x 5G، ونحن نتحدث هنا عن الهاتف Huawei Nova 5i Pro المزود بأربع كاميرات في الخلف.

في تمام الساعة 16:08 بالتوقيت المحلي، سيُعرض هذا الهاتف للتسجيل المسبق لدى المتاجر الإلكترونية الصينية، بما في ذلك Vmall و JD.com. وسيضم هذا الهاتف، والذي يشاع بأنه سيصل إلى الأسواق العالمية تحت إسم Huawei Mate 30 Lite، معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

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وجدير بالذكر أنه تم رصد هذا الهاتف بالفعل في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا ما أكد لنا بأنه سيضم شاشة IPS LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Lite سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Lite سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3900mAh.