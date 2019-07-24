الشاشة الذكية Google Nest Hub Max ستُعرض للبيع إبتداءً من 9 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة جوجل عن الشاشة الذكية الجديدة Nest Hub Max في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 في شهر مايو الماضي، أصبح الكثير من الناس متحمسون لهذه الشاشة الذكية التي يبلغ قطرها 10 إنشات. ومع ذلك، لم نسمع شيئًا منذ ذلك الحين، ولكننا أصبحنا الآن نعرف موعد وصول هذا الجهاز إلى السوق.

هذا الجهاز ظهر في متجر Google Store مع تحديد 9 سبتمبر 2019 كتاريخ للإطلاق في كل من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن المتجر عاد لاحقًا ليقول بأن الشاشة الذكية الجديدة Nest Hub Max ستصدر ” في المستقبل القريب “. وبالتالي، هذا يعني أنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار لمدة شهر ونصف حتى يتم البدء بشحنه.

للتذكير، جهاز Nest Hub Max عبارة عن شاشة ذكية تجمع أفضل ما في Nest Camera و Google Home Max و Googme Home Hub. ونظرًا إلى أنه يحتوي على كاميرا، فمن الممكن إستخدامه ككاميرا أمنية داخلية تعمل على بث ما يجري مباشرة في منزلك. توفر الكاميرا أيضًا ميزة تدعى Face Match. هذه الميزة يمكنها التعرف على الوجوه ثم تقديم معلومات مخصصة مثل مواعيد التقويم لهذا المستخدم فقط.

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يجب تفعيل هذه الميزة يدويًا مع العلم بأن شركة جوجل ذكرت بأن جميع بيانات الوجه يتم تخزينها محليًا على الجهاز ولا يتم رفعها إلى السحابة. يجب على المستخدمين تحديد ما إذا كانوا يرغبون في إستخدام Face Match أم لا.

يمكن لجهاز Nest Hub Max العمل أيضًا كمنصة للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى التي بحوزتك. يتضمن ذلك أجهزة مثل Nest Thermostat أو الأضواء الذكية، على سبيل المثال لا الحصر. وكما هو الحال مع Google Home Hub، فبإمكان جهاز Nest Hub Max أيضًا تشغيل فيديوهات اليوتيوب، والعمل كإطار للصورة، وإجراء المكالمات عبر خدمة Google Duo. يمكنه أيضًا بث برامج تلفزيونية مباشرة مما يجعله مناسبًا ليتم إستخدامه كتلفزيون صغير في المطبخ. هل تريد قبول مكالمة أثناء قيام جهاز Nest Hub Max بتشغيل الفيديو الغنائي المفضل لديك؟ فقط إرفع يدك اليمنى وسوف يوقف الفيديو.

كما سبق وأشرنا، فلم تكشف لنا شركة جوجل من قبل عن موعد إطلاق جهاز Nest Hub Max، ولكنها أخبرتنا على الأقل أنه سيكلف 229 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 219 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.