رئيس Honor يؤكد قدوم أول هاتف 5G من الشركة في الربع الرابع من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، السيد Zhao Ming أن شركته ستقوم بإطلاق أول هاتف ذكي لها متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G بحلول نهاية هذا العام. في مقابلة بعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro، أكد رئيس الشركة أننا سنشهد إطلاق أول هاتف Honor يدعم شبكات 5G في الربع الرابع من هذا العام.

لقد دخل الهاتف المعني مرحلة الإختبار وتقترب عملية تطويره من بلوغ المراحل النهائية. كرر Zhao Ming أن العام 2019 سيكون هو العام الذي سيتم فيه إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في الصين، لذلك ستقدم Honor أجهزتها الخاصة التي تستفيد من الجيل الجديد من الشبكات الخلوية.

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سيستخدم الهاتف القادم المودم Huawei Balong 5000 5G التابع للشركة الأم، Huawei. إنه قادر على بلوغ سرعة 4.6 جيجابت في الثانية على التردد الأساسي 5G وما يصل إلى 6.5 جيجابت في الثانية على التردد العالي.

أكد السيد Zhao Ming أن الأداء سيكون إستثنائيًا بينما سيؤدي التصميم إلى تبني معيار جديد في تصنيع الهواتف الذكية. في الوقت الراهن، سيتعين علينا الإنتظار بصبر حتى أواخر هذا العام لنرى ما تعمل عليه شركة Honor.