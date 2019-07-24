الهاتف Xiaomi Mi6 يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقى الهاتف Xiaomi Mi6 تحديث Android 9 Pie التجريبي في شهر أبريل الماضي، ويبدو أن فترة الإختبارات إنتهت بنجاح، لأن النسخة الرسمية والمستقرة من هذا التحديث أصبحت متوفرة الآن للتحميل لدى بعض المستخدمين.

النسخة الرسمية والمستقرة من تحديث Android 9 Pie بدأت تشق طريقها إلى وحدات Xiaomi Mi6 العالمية تحت إسم MIUI 10.4.1.0، ويبلغ حجمها 1.6GB. كالمعتاد، فقد تم إطلاق هذا التحديث على مراحل، وهذا ما يعني بأنه سيستغرق بضعة أيام قبل أن يصل إلى كافة ملاك الهاتف Xiaomi Mi6 في جميع أنحاء العالم. إذا كنت غير صبور، فبإمكانك التوجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على رابط للتحميل المباشر وإرشادات التثبيت المصاحبة.

لا تتوقع رؤية أي إختلافات مرئية بمجرد تثبيت هذا التحديث. سيظل الهاتف Xiaomi Mi6 يعمل بواجهة MIUI 10، وهو ما يفعله منذ عدة أشهر. كانت هذه الواجهة تستند في السابق على نظام Android 8.1 Oreo، والآن أصبحت مع هذا التحديث الجديد تستند على نظام Android 9 Pie. التغييرات الجديدة كلها تحت الغطاء. هذه هي طريقة عمل Xiaomi، فهي توفر الميزات الجديدة لأجهزتها مع كل إصدار جديد من واجهة MIUI.

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تم إطلاق الهاتف Xiaomi Mi6 مع نظام الأندرويد Nougat ومع واجهة MIUI 8، وتم ترقيته بالفعل إلى الأندرويد Oreo في حين تم ترقية الواجهة إلى MIUI 9 ثم إلى MIUI 10. هذا أمر رائع علمًا أن هذا الهاتف وصل إلى السوق منذ أكثر من عامين.