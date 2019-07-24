إريكسون وفودافون تطلقان تقنية الجيل الخامس في لندن

دبي - الخليج 365 :

أدّت الريادة التكنولوجية في مجال تقنية الجيل الخامس لشركة إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) إلى التعاون مع شركة فودافون في المملكة المتحدة التي بدأت بنشر التقنية الجديدة للعملاء من الأفراد والمؤسسات في لندن. وقد استضافت سكاي جاردن في لندن التي تتميز بالمناظر المذهلة للعاصمة البريطانية فعالية خاصة مدعومة بتقنية الجيل الخامس من إريكسون، بما في ذلك استعراض افتراضي يسلط الضوء على أحدث تقرير مختبر المستهلكين من إريكسون: إمكانات تقنية الجيل الخامس للمستهلكين.

ستوفر إريكسون في لندن تغطية شاملة لتقنية الجيل الخامس بهدف الاستفادة من أحدث محفظة نظام إريكسون الراديوي. يتضمن ذلك أحدث منتجات Baseband 6630 و Massive MIMO 6488لتمكين استخدام تقنية الجيل الخامس على تردد 3.5 جيجا هرتز. بالإضافة إلى تقنية الجيل الرابع المطوّرLTE ، سيؤدي ذلك إلى تحقيق سرعات تصل إلى 10 مرات أسرع من الجيل الرابع لمستخدمي الجيل الخامس مع زمن استجابة أكثر انخفاضاً.

ستتمكّن شركة فودافون، بفضل فعالية تقاسم الطيف الديناميكي الفريدة لنظام إريكسون الراديوي، من إطلاق تقنية الجيل الخامس على مساحة واسعة من خلال الاستفادة من طيف تقنية الجيل الرابع القائم على البنية الأساسية الحالية لنظام إريكسون الراديوي.

وفقًا لنتائج تقرير تقنية الجيل الخامس للمستهلكين، يتطلع المستهلكون في المملكة المتحدة بشدة لاستخدام الاتصال بتقنية الجيل الخامس، وهم يتوقعون استخدام 10 إلى 12 مرة من بيانات المحمول في المتوسط على أجهزة تقنية الجيل الخامس الجديدة. ورحّب أربعة من بين 10 مشتركين بإطلاق تقنية الجيل الخامس على شبكة فودافون في المملكة المتحدة، وهم ممّن يواجهون مشكلات ناجمة عن ازدحام الشبكات في المناطق المزدحمة والكثيفة.

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وقال سكوت بيتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة فودافون المملكة المتحدة: "نحن نقوم اليوم بتشغيل تقنية الجيل الخامس في سبع مدن عبر المملكة المتحدة، بما في ذلك لندن. ونعمل عبر إطلاق أكبر استثماراتنا على الإطلاق في العاصمة البريطانية مع خطط بيانات غير محدودة جديدة، بالشراكة مع إريكسون، على تمكين سكان لندن من الوصول إلى شبكة الجيلين الرابع والخامس فائقة السرعة دون أي قيود".

وتعليقاً على التعاون قال آرون بانسال، رئيس شركة إريكسون في أوروبا وأمريكا اللاتينية: "بصفتنا الشركة الرائدة في قيادة الجيل الخامس على مستوى أوروبا، يسرنا الإعلان عن إطلاق شبكة الجيل الخامس التابعة لشركة فودافون المملكة المتحدة في لندن. نحن نملك تاريخ من التعاون في شراكة وثيقة مع فودافون، ونحن الآن بصدد تجديد هذه الشراكة عبر تقنية الجيل الخامس، مع تسليم سريع وفعال، يركّز على العملاء، لنظام إريكسون الراديوي لتقنية الجيل الخامس. ستمكّن قدراتنا الفريدة لتقاسم الطيف شركة فودافون من توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس في شبكتها."

وقد شارك لويس هاملتون حامل لقب بطولة العالم للفورمولا 1 (في الصورة أعلاه) في فعاليات إطلاق تقنية الجيل الخامس عبر شبكة فودافون في لندن. (الصورة: فودافون المملكة المتحدة)