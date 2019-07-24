Netflix تطلق رسميًا خطتها الجديدة المخصصة للأجهزة المحمولة فقط، وتكلف أقل من 3$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد بضعة أشهر من الإختبارات، أصبحت Netflix جاهزة أخيرًا لإطلاق خطتها الحصرية للأجهزة المحمولة في الهند. نظرًا لأنها تملك عدد كبير من المستخدمين الذين يشاهدون أفلامها ومسلسلاتها على الأجهزة المحمولة في الهند ويقومون بتحميل المحتوى، فمن المنطقي أن تقوم Netflix بإطلاق هذه الخطة المخصصة للأجهزة المحمولة فقط في البلاد.

المستخدمين الذين يرغبون في الإشتراك في هذه الخطة الجديدة المخصصة للأجهزة المحمولة فقط سيتعين عليهم دفع 199 روبية هندية في الشهر، وهذا ما يعني أقل بقليل من 3 دولارات أمريكية طالما أنهم مقيمون في الهند بطبيعة الحال. تتيح لك هذه الخطة تحميل ومشاهدة المحتوى بدقة 480p، ولكن لن تتمكن من مشاهدة المحتوى على التلفاز، على سبيل المثال.

هذه الخطة الجديدة المخصصة للأجهزة المحمولة فقط متوفرة الآن للمستخدمين في الهند، ويمكن لهؤلاء المستخدمين الإشتراك في هذه الخطة بإستخدام تطبيق Netflix للأجهزة المحمولة.