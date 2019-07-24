تقرير جديد يكشف عن تفاصيل إضافية حول هواتف iPhone الثلاثة القادمة، ويؤكد تمسكها بمنفذ Lightning

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة آبل بالكشف عن ثلاثة هواتف iPhone جديدة في حدث خاص سيتم عقده في شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لتقرير جديد. ستأتي هذه الهواتف الثلاثة الجديدة لخلافة هواتف iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR الحالية، وستحصل على نفس تقنيات الشاشة ونفس الدقة مثل سابقاتها. وفي حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن غير المتوقع أن تقوم شركة آبل بالإنتقال للإعتماد كليًا على شاشات AMOLED في هواتف iPhone حتى العام 2020.

وبالحديث عن الأشياء التي لم تتغير، فسوف يظل منفذ Lightning موجودًا لسنة أخرى، كما يقول التقرير، وهذا ما يعني بأن iPad Pro سيستخدم منفذ USB Type-C بشكل حصري لسنة إضافية. وبغض النظر عن ذلك، فسوف يتم تزويد جميع هواتف iPhone الثلاثة الجديدة بالمعالج Apple A13، والمعروف حاليًا بالإسم الرمزي Cebu.

ستأتي هواتف iPhone الثلاثة الجديدة كذلك مع طراز جديد من محرك الإهتزاز Taptic Engine والمعروف بإسم Leap Haptic. ومن غير الواضح ما هي الميزات الجديدة التي يجلبها محرك الإهتزاز الجديد، ولكن وجوده قد يكون له علاقة بإزالة تقنية 3D Touch. لقد سبق أن سمعنا العديد من الشائعات عن ذلك، ومع دعم Haptic Touch في نظام iOS 13، فقد تم تأكيد ذلك عن غير قصد من قبل الشركة نفسها.

سيضم خلفي iPhone XS و iPhone XS Max ثلاث كاميرات في الخلف، مما سيؤدي لإضافة كاميرا واسعة الزاوية إلى الكاميرا العادية والكاميرا المقربة، وهذا بالفعل ما تم تداوله في الفترة الماضية كذلك.

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بصرف النظر عن إعطائك خيار التصوير بإستخدام مجال رؤية أوسع، فسوف يتم إستخدام الكاميرا الواسعة الزاوية الجديدة من أجل ميزة جديدة تدعى Smart Frame. عندما تلتقط صورة أو تسجل فيديو بإستخدام الكاميرا العادية، فسوف تقوم الكاميرا الواسعة الزاوية أيضًا بإلتقاط صورة لنفس المشهد، مما يتيح لك لفترة محدودة من الوقت بعد ذلك، ضبط الإطار أو تصويب المشهد تلقائيًا وتصحيح أبعاد الصورة.

سيتم أيضًا في هواتف iPhone الثلاثة الجديدة القادمة في شهر سبتمبر المقبل ترقية الكاميرا الأمامية، مما يتيح لك إلتقاط الفيديوهات البطيئة بمعدل 120 إطار في الثانية.