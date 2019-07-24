ببجي تطلق نظام إدارة أوقات اللعب في 10 دول إضافية في المنطقة

نظام “إدارة أوقات اللعب” الناجح الذي أطلق في بداية العام الجاري يهدف إلى تشجيع لاعبي الشرق الأوسط للاستمتاع بتجربة متوازنة عند لعب “ببجي موبايل”.

أعلنت “ببجي موبايل” عن توسيع نطاق نظامها الشهير عالمياً الخاص بـ “إدارة أوقات اللعب” ليصل إلى 10 دول إضافية في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع اللاعبين على الاستمتاع بتجربة لعب متوازنة واتباع نمط مستدام للحياة الرقمية التي تستمر في الانتشار والنمو واستقطاب قاعدة أكبر من عشاق الألعاب في المنطقة.

جُرّب النظام في البداية في خمس دول في الشرق الأوسط، قبل تعميمه في مختلف أنحاء المنطقة.

وتتضمن الأسواق الإضافية التي سيُطلق فيها نظام “إدارة أوقات اللعب”: لبنان وعُمان والأردن والجزائر وفلسطين والبحرين وليبيا والمغرب وتونس واليمن. وتشمل الدول التي جُرّب فيها النظام: دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق.

وبارك Aeod 1407 وهو أحد اللاعبين في المملكة العربية السعودية “ببجي موبايل” على إطلاقها لنظام “إدارة أوقات اللعب”.

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“إنها مبادرة رائعة من ببجي موبايل ستساعد اللاعبين على إدارة أوقاتهم بشكل صحي ومتوازن، فمن المهم تهيئة بيئة سليمة للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، للاستمتاع باللعب بشكل متوازن وضمان عدم قضائهم لفترة طويلة في اللعب. وتعدّ تلك خطوة مسؤولة من ببجي موبايل ويسرني أن أراهم يناصرون هذه القضية الهامة، مع العلم أن إدارة ومراقبة وقت لعب الأطفال القاصرين مازالت مسؤولية الآباء بالدرجة الأولى”.

ورحّب Hemo King أحد اللاعبين المشاهير في الشرق الأوسط بإطلاق نظام “إدارة أوقات اللعب”.

“أعتقد أن هذه الميزة مفيدة جداً للأطفال الذين يستمرون بلعب هذه اللعبة لساعات طويلة وأرى أن تأثير هذه المبادرة سيكون إيجابياً على روتينهم اليومي والوقت الذي يمضونه غارقين في اللعب. ولا شكّ بأنه على الآباء مواصلة مراقبة وإدارة الوقت الذي يلعب فيه الأطفال، لكن تعدّ هذه المبادرة خطوة مفيدة وإيجابية للغاية اتخذتها ببجي موبايل لتوفر أداة للمساعدة في تحقيق ذلك”.

يشمل نظام “إدارة أوقات اللعب” رسائل تذكير وتحقُّق موجهة للاعبين بهدف ضمان استمتاعهم بألعاب “ببجي موبايل” بطريقة مستدامة ومتوازنة. ويمكّن النظام اللاعبين من التحكم في أسلوب حياتهم الرقمي أثناء ممارسة اللعبة على شبكة الإنترنت.

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وسيتعيّن على جميع اللاعبين تأكيد أعمارهم لتفعيل نظام “إدارة أوقات اللعب” عند تحديث اللعبة لنسخة 13.5، حيث ينبغي على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أن يحصلوا على استشارة من اللعبة قبل أن يتمكنوا من بدء اللعب.

وفي إطار التزامها بتشجيع أسلوب حياة رقمي مستدام، أنشأت “ببجي موبايل” نظام إشعار للاعبين الأصغر سناً بهدف مساعدتهم على مراقبة وإدارة الوقت الذي يمضونه في ممارسة اللعبة. وإذا بلغت فترة اللعب المتراكمة 4 إلى 6 ساعات، سيتم إشعار اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بإجمالي الوقت الذي قضوه في ممارسة اللعبة. أما إذا زاد وقت اللعب على 6 ساعات، سيقوم النظام بتعليق اللعب مؤقتاً، لتشجيع اللاعبين على أخذ فترة استراحة لا تقل عن 15 دقيقة كل ساعتين قبل متابعة اللعب.

وقال هيرمان تشاو، مدير عمليات ببجي موبايل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نسعى دائماً لتوفير أفضل بيئة لعب للاعبين مما يجعلنا أحد أشهر الشركات المطورة لألعاب الموبايل في العالم. ونعتبر صحة لاعبينا من أهم أهدافنا ولهذا لدينا مبادرة مستمر تشجع اللاعبين على ممارسة لعبة ببجي موبايل بتوازن”.

“تتميز لعبة ببجي موبايل بريادتها في تطوير تجربة اللعب بمسؤولية، ونحن ملتزمون بنشر ثقافة تجربة اللعب المتوازنة بين لاعبينا. ويعدّ توسيع نطاق نظام “إدارة أوقات اللعب” في أنحاء الشرق الأوسط دليلاً على جهودنا المستمرة في هذا المجال”.

تتم الآن دراسة توسيع نطاق نظام “إدارة أوقات اللعب” لأسواق أخرى ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في دول أخرى في المستقبل القريب.

وبصفتها واحدة من أوائل مزودي الترفيه التفاعليين الذين يستخدمون “نظام إدارة اللعب” على مستوى العالم، تلتزم “ببجي موبايل” بتوفير بيئة ألعاب أفضل وستتواصل مع لاعبين محليين وأولياء الأمور والمنظمين ومجتمعات الرياضة الإلكترونية لزيادة تعزيز النظام.

يمكن تنزيل “ببجي موبايل” مجاناً عبر App Store و Google Play.

نبذة عن “ببجي موبايل”

لعبة “ببجي موبايل” مقتبسة عن لعبة “باتلغراوندز” من “بلايرز أننون” وهي بمثابة ظاهرة اجتاحت عالم الترفيه التفاعلي عام 2017. وتشمل اللعبة ما يصل إلى 100 لاعب يقومون بهبوط مظلي على جزيرة نائية لخوض مواجهة يفوز فيها شخص أو فريق واحد. يتعين على اللاعبين تحديد موقع أسلحتهم ومركباتهم وإمداداتهم وهزيمة جميع اللاعبين الآخرين في ساحة معركة غنية بصرياً وتكتيكياً تجبرهم على الدخول إلى مناطق اللعب التي تتقلص باستمرار.