بوش توفر حلولاً جديدة لإطالة حياة بطاريات السيارات الكهربائية

ذكاء السرب القائم على الحوسبة السحابية يساعد بطاريات السيارات الكهربائية على تقديم أداء أفضل لفترات أطول

يشير الخبراء إلى أن متوسط عمر بطارية الليثيوم-أيون يتراوح بين 8-10 سنوات أو بين 500 و1000 دورة شحن، وعادةً ما يضمن مصنّعو البطاريات قطع مسافة تتراوح بين 100 ألف و160 ألف كيلومتر. إلا أن حياة البطاريات تتأثر بالعديد من العوامل، مثل الشحن السريع، وزيادة عدد دورات الشحن، واعتماد نمط القيادة الرياضية السريعة، ودرجات الحرارة المحيطية المرتفعة أو المنخفضة، والتي تؤدي إلى تقصير عمر البطارية.

وتم تصميم خدمات ’بوش‘ القائمة على الحوسبة السحابية لتحديد هذه العوامل والحد من تأثيرها على حياة البطارية، حيث يتم بث البيانات المتعلقة بمحيط البطارية، مثل درجة الحرارة وعادات الشحن، في الوقت الفعلي إلى السحابة، ليتم تقييمها من قبل خوارزميات تعلم الآلة.

وبذلك تقدّم ’بوش‘ معلومات قيّمة عن حالة البطارية بشكل متواصل، بالإضافة إلى توقعات موثوقة حول مستوى أداء البطارية والفترة المتبقية من عمرها الافتراضي.

وتقوم وظائف البرمجيات الذكية في السحابة بتحليل حالة البطارية بشكل متواصل واتخاذ الإجراءات المناسبة لإطالة عمرها الافتراضي، حيث يمكن أن تسهم هذه الإجراءات بتقليل التلف الذي تتعرض له البطارية بنسبة 20%، والتي تشكل المكوّن الأغلى ثمناً في السيارات الكهربائية. وتوظف خدمات الحوسبة السحابية البيانات التي يتم جمعها عن بيئة البطارية في الوقت الفعلي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من كل عملية شحن، وتزويد السائق بنصائح مخصصة عن طريق لوحة السيارة للحفاظ على طاقة البطارية. وتتضمن البرمجية الذكية ميزة أساسية تتمثل باستخدامها لمبدأ ذكاء السرب، إذ تقوم الخوارزميات المستخدمة في تقييم البيانات التي يتم جمعها من أسطول المركبات بالكامل، وليس من المركبة بحد ذاتها فقط. ويعتبر ذكاء السرب العامل الأساسي في تحديد عوامل إجهاد البطارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

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وتتيح المعلومات الجديدة المكتسبة عن حالة البطارية لـ’بوش‘ حمايتها من الاهتلاك، إذ يتم استهلاك طاقة البطاريات المشحونة بالكامل بسرعة أكبر في درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، ولذا فإن خدمات ’بوش‘ السحابية تضمن عدم شحن البطارية بالكامل في تلك الظروف. إذ يسهم خفض شحن البطارية بمقدار بضع نقاط مئوية بحمايتها من التلف غير المتعمد، كما يمكن للبيانات في السحابة أن تساعد في تحسين عمليات صيانة وإصلاح البطاريات.

وعند الكشف عن عطل أو عيب في البطارية، يتم تنبيه السائق أو مشغل أسطول المركبات، ما يعزز من فرص إصلاح البطارية قبل أن تتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه أو تتوقف عن العمل بشكل كامل. وأخيراً يمكن أن تسهم خدمات الحوسبة السحابية في تحسين عملية شحن البطارية بحد ذاتها، والتي تعتبر من أكبر العوائق أمام إنشاء سوق ضخم لوسائل النقل الكهربائية، كونها تتضمن خطر فقدان البطارية لجزء من أدائها وسعتها.

ويمكن للبرمجية الذكية السحابية أن تحسب منحنى الشحن الفردي لكل عملية شحن بغض النظر عن موقع الشحن، ما يعني إمكانية شحن واستخدام البطارية على النحو الأمثل، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ عليها وإطالة عمرها. وفي حين تقدم التطبيقات المتوفرة مؤقتات تتيح للسائقين معرفة الوقت المتبقي لإنهاء عملية الشحن، ليتم ذلك في فترات خارج ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية، فإن حل ’بوش‘ يوفر ميزات إضافية، تتضمن عملية شحن مصممة خصيصاً كجزء من الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال البطاريات. ويقوم هذا الحل بتحسين عمليتي الشحن السريع أو البطيء، كما يتحكم بمستويات الجهد والطاقة الكهربائية خلال عملية الشحن، ما يسهم بإطالة عمر البطارية.