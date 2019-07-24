تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note10 قريباً بمعالج Snapdragon 855 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة نشرت عبر Evan Blass على أن سامسونج تخطط لدعم هواتف Galaxy Note10 بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 Plus.

مزيد من التسريبات حول سلسلة العملاق الكوري المرتقبة Galaxy Note10، حيث أوضحت التسريبات السابقة قدرة البطارية في هواتف Note 10، بينما رصدت تسريبات جديدة اليوم بتفاصيل تؤكد خطط سامسونج على دعم هواتف Galaxy Note10 بمعالج Snapdragon 855 Plus كما توضح قدرة البطارية المتوقعة للهواتف، حيث جاءت التسريبات الجديدة عبر Evan Blass.

ولقد أشار Evan Blass إلى أن قدرة البطارية المتوقعة في هاتف Note10 ستكون 3600 mAh، وهي قدرة أعلى من التسريبات السابقة بنسبة 100 mAh.

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كما أكدت التسريبات الجديدة على أن الهاتف يأتي بحجم 6.3 إنش في الشاشة، في شاشة AMOLED مميزة بمعدل تحديث 60Hz، كما يأتي هاتف Note10 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في النموذج الرئيسي.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Note10 بلس ينطلق بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، أيضاً أكد Evan Blass على أن رقاقة Snapdragon 855 Plus ستكون من بين مواصفات هواتف Note10 هذا العام.

ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن هاتف Note10 بلس فقط يأتي مع شاحن بقدرة 45W بتقنية الشحن السريع، بينما أكد Evan Blass على دعم الإصدار الأصغر Note10 بنفس قدرة الشحن، كما يدعم الشحن المعاكس بقدرة 15W.

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