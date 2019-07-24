مايكروسوفت تشرح سبب تغيير إسم Windows Defender إلى Microsoft Defender

فاطمة أيت طالب - دبي -

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها قامت بتوسيع خدمة Windows Defender ATP لتشمل أجهزة لا تعمل بنظام الويندوز. أيضًا لتعكس هذا التغيير، قامت الشركة بتغيير إسم الخدمة من Windows Defender ATP إلى Microsoft Defender ATP. ومع ذلك، لم ينعكس هذا التغيير على نظام Windows 10، ولكن يبدو الآن أننا لسنا بعيدين عن الحصول على Microsoft Defender على الحواسيب التي تعمل بنظام Windows 10.

يقال أن شركة مايكروسوفت بصدد إضافة Microsoft Defender في تحديث Windows 10 20H1 Update، والمقرر إصداره في شهر أبريل من العام 2020. وقد بدأت بالفعل عملية التحول من Windows إلى Microsoft في البنية 18941 من تحديث Windows 10 20H1 التي تم إصدارها مؤخرًا بحيث تم تغيير إسم بعض مكونات Windows Defender. على سبيل المثال، تم تغيير إسم Windows Defender Exploit Guard إلى Microsoft Defender Exploit Guard. لا تستبق الأمور، فوظيفة هذه الأداة لا تزال هي نفسها، وهي إستضافة قدرات منع الإختراق لنظام Windows 10.

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تجدر الإشارة إلى أن Microsoft Defender لن يكون مختلفًا عن Windows Defender، فوظائفه ستكون هي نفسها. ومع ذلك، لا تندهش في حالة إذا أعلنت شركة مايكروسوفت عن بعض الميزات المتقدمة الجديدة جنبا إلى جنب مع التغيير في الإسم. وبالطبع، إذا تم الإعلان بالفعل عن هذه الميزات الجديدة المتقدمة، فسوف تصل أيضًا إلى الأجهزة التي تعمل بنظام Windows 10، بما في ذلك حواسيب Mac.