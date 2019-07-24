BlackShark تؤكد أنها تعمل على هاتف 5G، وسيصدر في النصف الأول من العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أطلقت العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi والمتخصصة في إنشاء الهواتف الذكية الموجهة في الأساس للاعبين بإطلاق ثلاثة هواتف ذكية حتى الآن. وفي الوقت الذي تستعد فيه الشركة لإطلاق هاتفها الذكي الرابع، قررت أن تتحدث عن هاتف آخر إضافي.

أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BlackShark، السيد Wu Shimin أن الشركة تعمل على تطوير هاتف ذكي جديد متوافق مع شبكات الجيل الخامس. وأضاف أيضًا أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف الذكي المتوافق مع شبكات 5G في النصف الأول من العام المقبل.

وأعلنت شركة BlackShark بالفعل أنها ستعقد حدثًا خاصًا في اليوم 30 من شهر يوليو الجاري في الصين، وهو الحدث حيث من المفترض أن تقوم الشركة بالإعلان عن الهاتف BlackShark 2 Pro المزود بالمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

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بعد إلقاء مزيد من الضوء على إطلاق شركة BlackShark لنسخة Pro من هاتفها الرائد الحالي بعد شهرين فقط من إطلاق الهاتف BlackShark 2، قال Wu Shimin أن الشركة تقوم بذلك حتى تتمكن من مواكبة الترقيات التي تحصل عليها معالجات كوالكوم الرائدة.