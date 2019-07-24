فرع شركة Huawei في الولايات المتحدة يُسرح 70% من قوته العاملة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - زعم تقرير حديث أن شركة Huawei تقلص عدد العاملين لديها في الولايات المتحدة. تعمل Huawei في الولايات المتحدة بموجب فرعها هناك والمعروف باسم Futurewei. وجدير بالذكر أن شركة Futurewei هي من تشرف على البحوث التطوير لشركة Huawei في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كانت محورًا لعدد من الأخبار في الأونة الأخيرة عندما إتخذت خطوات لتخليص نفسها من هوية علامة Huawei التجارية. أفادت التقارير أن الشركة قد أعلنت الآن عن تسريح عدد كبير من موظفيها، على الأقل وفقا لموظفين في شركة Futurewei.

يأتي هذا التطور المحزن بعد شهرين فقط من إدراج الحكومة الأمريكية لشركة Huawei في قائمتها السوداء، مما يمنع شركة Futurewei من إرسال أي من نتائج البحث والتطوير الخاصة بها إلى Huawei ولا يُسمح لأي من موظفي Futurewei بإجراء أي اتصال مع موظفي Huawei. كما تمنع القائمة السوداء شركة Huawei من شراء المنتجات من الشركات التقنية الأمريكية. وكشف أحد الموظفين عن توقف العمل في شركة Futurewei منذ 17 مايو عندما تم إدراج الشركة في القائمة السوداء. ووفقا لهذا الموظف، فقد صرح بالقول : ” في 17 مايو، طلبت Huawei من الجميع في Futurewei تحميل كل شيء على خدمة التخزين السحابة التابعة لشركة Huawei، قبل سريان الحظر … وبعد ذلك، توقفت Futurewei عن القيام بأي عمل – توقف كل شيء تقريبًا “.

ووفقا لأحد الموظفين، فيبدو أن شركة Futurewei قررت تسريح 70 في المئة من موظفيها الذين يبلغ عددهم إجمالاً 850 عاملاً. كما أشار هذا الموظف إلى أن طلب تسريح العمال جاء من المقر الرئيسي لشركة Huawei في الصين. وبغض النظر عن تسريح العمال، فقد قامت شركة Huawei أيضًا بإنهاء أي مشاريع مفتوحة المصدر، والمشاريع المتعلقة بمنتجات Huawei على المدى القريب، وأي أبحاث وتطويرات في التكنولوجيا الحيوية.

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تدير شركة Futurewei العديد من مختبرات البحوث في الولايات المتحدة الأمريكية ووقعت إتفاقيات شراكة مع العديد من الجامعات الأمريكية في مجال البحث والتطوير. Futurewei لديها مكاتب في وادي السيليكون وسياتل وشيكاجو ودالاس. قدمت شركة Futurewei أكثر من 2100 براءة إختراع في مجالات مثل الإتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات 5G وتقنيات الفيديو والكاميرات، على الأقل وفقا للبيانات الصادرة من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الإختراع والعلامات التجارية.

لم تصدر Huawei بعد بيانًا رسميًا بشأن هذه التطورات الأخيرة.