Oppo تسجل براءة إختراع لساعة ذكية قابلة للطي، وإليكم تجسيدات لتصميمها

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت الهواتف الذكية القابلة للطي في إكتساب المزيد من الزخم على الرغم من أنه لم يتم إطلاق أي هاتف ذكي قابل للطي بعد في السوق. ومع ذلك، فلقد رأينا عددًا من الهواتف الذكية القابلة للطي مثل Galaxy Fold من شركة سامسونج و Huawei Mate X من شركة Huawei، فضلا عن نماذج أولية لهواتف ذكية أخرى قابلة للطي من شركات أخرى مثل Xiaomi و Oppo و TCL. في الوقت الذي ننتظر فيه طرح الهواتف القابلة للطي في السوق، تحاول شركة Oppo بالفعل إنشاء ساعة ذكية قابلة للطي. تقدمت شركة Oppo التابعة للشركة الأم BBK Electronics مؤخراً بطلب للحصول على براءة اختراع لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية المعروف إختصارًا بإسم WIPO في أواخر العام الماضي. نُشرت براءة الاختراع هذه بعنوان ” جهاز إلكتروني يمكن ارتداؤه ” في شهر سبتمبر 2018 وتصف ساعة ذكية مع شاشة مرنة.

كما يتضح من الرسم، فإن ساعة Oppo الذكية الحاصلة على براءة الإختراع تضم حزام عادي وشاشة مستطيلة الشكل. الميزة الأساسية في هذه الساعة الذكية هي أن الشاشة قابلة للطي بحيث يصبح بإمكان المستخدم الحصول على شاشة أكبر في أي وقت من الأوقات إذا رغب في ذلك. سوف يتناسب التصميم مع كافة الأشخاص بحيث يمكن إرتداء الساعة على اليد اليسرى أو اليمنى. عندما تُلبس على اليد اليمنى، تمتد الشاشة القابلة للطي نحو الرسغ بينما تمتد في اليد اليسرى إلى الجزء الخلفي من راحة اليد. سيضمن هذا التصميم حصول الشاشة على بعض الدعم الأساسي ولن يتم تعليقها في الهواء.

Advertisements

تملك الساعة الذكية وضعان، وضع تكون فيه مطوية ووضع تكون فيه ممدة. وعندما تكون ممدة، فإن مساحة الشاشة تزداد بنسبة تصل إلى 200%، مما يمنحك شاشة أكبر بثلاثة أضعاف. تتغير واجهة المستخدم أيضًا إعتمادًا على أبعاد الشاشة المستخدمة. في وضع الطي، يتم إخفاء جزء من الشاشة في هيكل الساعة، وبالضبط أسفل الشاشة الرئيسية. يحتوي هيكل الساعة على أخذوذ مريح يمكن للشاشة الخروج منه. عملية الطي تكون تلقائية بالكامل.

ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات تفيد أن شركة Oppo تعمل بالفعل على تطوير ساعة ذكية قابلة للطي. لم تصدر الشركة هاتفًا قابلاً للطي حتى. لذلك، قد لا نرى ساعة ذكية قابلة للطي من شركة Oppo في أي وقت قريب.