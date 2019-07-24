خطط آبل للسيارات لا تزال غير واضحة، ولكنها لا تزال تواصل توظيف المزيد من المهندسين

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد خطط شركة آبل للسيارة الكهربائية الذاتية القيادة سرًا مفتوحًا، على الرغم من أنه تردد في وقت سابق من هذا العام أنه تم إلغاء مشروع سيارة آبل. ما إذا كانت لديها مثل هذه الخطط أم لا، فهذا لا يزال غير واضح لأن شركة آبل نفسها لم تؤكد أو تنفي أي شيء، ولكن يبدو أن الأمور تتقدم على النحو المنشود.

هذا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء بلومبورج، فيبدو أن شركة آبل قامت بتوظيف مهندس آخر لمشروع سيارتها الذاتية القيادة. هذا المهندس هو Steve MacManus الذي تم إستقطابه من شركة Tesla. وجدير بالذكر أن Steve MacManus يتمتع بخلفية واسعة في مجال صناعة السيارات، فقد سبق له العمل في شركات مثل Jaguar و Bentley و Aston Martin.

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كان دوره في شركة Tesla هو أن يكون مسؤولاً عن هندسة التصميم الخارجي للسيارة والديكورات الداخلية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيستخدم تلك المهارات أثناء عمله في شركة آبل. إنها خطوة مثيرة للإهتمام من جانب شركة آبل، وخاصة أنه يمكن لأي شخص تخمين ما تخطط له الشركة. وفي وقت من الأوقات، أشارت التقارير أن شركة آبل تعمل على سيارتها الخاصة، ولكن في وقت لاحق تردد أن الشركة تعمل فقط على تكنولوجيا القيادة الذاتية التي يمكن أن تقوم بترخيصها للشركات الأخرى المتخصصة في صناعة السيارات.

في الشهر الماضي فقط، أكدت لنا شركة آبل أنها قامت بالإستحواذ على شركة ناشئة متخصصة في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتردد أيضًا أن شركة آبل تقدمت في إحدى الأوقات بعرض للإستحواذ على شركة Tesla الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.