الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 37

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يسود البلاد اليوم، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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