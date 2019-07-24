مسبار "الأمل" الإماراتي ينطلق إلى المريخ منتصف يوليو 2020

أكّد كل من «وكالة الإمارات للفضاء»، و«مركز محمد بن راشد للفضاء»، أن «مسبار الأمل»، محور مشروع دولة الإمارات؛ لاستكشاف المريخ، سينطلق بعد أقل من عام في منتصف شهر يوليو 2020، ليصل مدار الكوكب الأحمر خلال الربع الأول من عام 2021؛ تزامناً مع عام اليوبيل الذهبي للدولة.

وأوضح الجانبان في بيان مشترك أن «نافذة الإطلاق» الزمنية لأول مشروع عربي من نوعه لاستكشاف كوكب آخر، ستكون مفتوحة ابتداء من النصف الثاني من شهر يوليو 2020. وتعرف «نافذة الإطلاق»، بالفترة التي يتوجب أن ينطلق خلالها المسبار نحو المريخ في أفضل توقيت ملائم لذلك، حين يكون كوكبا الأرض والمريخ في أقصى نقطة تقارب لهما خلال دورانهما حول الشمس، وفي خط مستقيم معها، الأمر الذي يحدث مرة واحدة فقط كل عامين؛ حيث سينطلق المسبار من الأرض في مدار إهليجي؛ ليلتقي هذا المسار في النهاية مع مدار المريخ.

سيتمّ إطلاق «مسبار الأمل»، من «مركز تانيغاشيما» الفضائي في جزيرة جنوبية في اليابان؛ حيث سيوضع في مقدمة صاروخ حامل مشابه للصواريخ المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية، وسيستغرق وصوله إلى المريخ مدةً تتراوح ما بين سبعة إلى تسعة شهور.

ويحتاج المسبار الفضائي خلال رحلته إلى تغيير موضعه من وقت لآخر؛ وذلك من أجل توجيه ألواحه الشمسية باتجاه الشمس؛ بهدف إعادة شحن بطارياته، ومن ثم إعادة توجيه لاقط الموجة الخاص به باتجاه كوكب الأرض؛ بهدف المحافظة على الاتصال مع مركز العمليات والمراقبة.