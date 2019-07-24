كيفية استخدام خرائط جوجل لتذكيرك بمكان وقوف سيارتك

مع استخدام المزيد من السيارات، قد يصبح من الصعب العثور على مكان لوقوف السيارات، ناهيك عن صعوبة تذكر المكان الذي أوقفت فيه سيارتك، ولكن لا تقلق يمكنك الآن استخدام خرائط جوجل لتذكيرك بذلك.

فيما يلي كيفية استخدام خرائط جوجل لتذكيرك بمكان ركن سيارتك:

في البداية ستحتاج إلى حفظ مكان وقوف سيارتك على الخريطة، كما يمكنك أيضًا تعيين إشعارات لبيانات مواقف السيارات، وذلك باتباع الخطوات التالية:

بمجرد العثور على مكان مثالي لوقوف سيارتك، افتح خرائط جوجل وابحث عن موقعك الحالي (النقطة الزرقاء).

اضغط على النقطة الزرقاء؛ ومن قائمة خيارات الموقع اضغط على خيار (حفظ مكان وقوف سيارتك)Save your parking. سيؤدي هذا إلى وضع دبوس الخريطة في موقعك الحالي ووضع علامة عليه كمكان وقوف.

تحقق من وجود دبوس الخريطة في الموقع الصحيح، وقم بتكبير الصورة (إذا لزم الأمر) وتأكد من تحديد مكان سيارتك.

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كيفية العثور على مكان وقوف سيارتك:

بعد انتهاء مشوارك، افتح خرائط جوجل، واضغط على شريط البحث.

اضغط على خيار (مكان الوقوف) Parking location، ثم في أسفل اليمين اضغط زر الاتجاهات Directions، لتحديد مكان وقوف سيارتك بسرعة. وسيمحنك ذلك جميع خيارات خرائط جوجل لتجد طريقك إلى سيارتك.

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لتعيين إشعارات خاصة بمكان وقوف سيارتك، مثل: المكان الذي وقفت فيه، وفترة الوقوف، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على علامة القائمة الموجودة في في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار “الإعدادات” Settings.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications، ثم حدد خيار (أماكن وقوف السيارات المحفوظة) Saved parking locations، لتشغيل الإشعارات أو إيقافها حسبما تريد.

مزايا إضافية:

يمكنك ضبط مؤقت “الوقت المتبقي” في حال كان لديك بضع ساعات قبل المغادرة، وستذكرك جوجل بالعودة إلى سيارتك قبل فوات الأوان.

يمكنك أيضًا إضافة صورة، ويعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت في موقف متعدد الطوابق للسيارات، يمكن أن يساعدك التقاط صورة سريعة لرقم الجزء الذي تقف فيه سيارتك في تحديد مكانها بشكل أسرع عند عودتك.

كما يمكنك استخدام (مساعد جوجل الصوتي) Google Assistant لمساعدتك في الوصول إلى مكان ركن سيارتك، ولكن كما تشير التقارير من الأفضل استخدام تطبيق الخرائط بدلاً من ذلك. حيث يعمل مساعد جوجل على تقريب موقعك، والذي قد لا يكون دقيقًا بما يكفي للعثور على سيارتك في ساحة انتظار مزدحمة بالسيارات.