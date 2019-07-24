كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “خطأ فني” في تطبيق “Messenger Kids” يتيح للأطفال تجاوز قاعدة الأمان

متابعة-سنيار: أثبت Facebook أن النقاد ودعاة الخصوصية كانوا على حق في التساؤل عما إذا كان يمكن الوثوق بالشبكة الاجتماعية لتشغيل تطبيق يستهدف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما.

سمح التطبيق “لآلاف” الأطفال عن طريق الخطأ بتبادل الرسائل مع أشخاص لم تتم الموافقة عليهم من قِبل آبائهم، على عكس قواعد التطبيق، وفقا لتقرير صادر عن The Verge.

نظرا لحدوث “خطأ فني”، كان الأطفال قادرين على المشاركة في الدردشات الجماعية حتى عندما كان هناك أعضاء لم تتم الموافقة عليهم من قبل آبائهم، حيث تتطلب إحدى ميزات الأمان الخاصة بـ Messenger Kids أن يقوم الآباء بالموافقة المسبقة على الأصدقاء المسموح لهم بإرسال رسائل إلى أطفالهم.

ليس من الواضح كم من الوقت ظل هذا “الخطأ” ساريًا، لكن فيسبوك كان ينبه الآباء والأمهات الذين تمكن أطفالهم من تجاوز ميزة الأمان عبر دردشات المجموعة.

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وقال متحدث باسم Facebook في بيان “لقد أبلغنا مؤخرا بعض أولياء أمور مستخدمي حساب Messenger Kids عن خطأ فني اكتشفناه يؤثر على عدد صغير من محادثات المجموعة، وقد أوقفنا الدردشات المتأثرة وزودنا الآباء بموارد إضافية على Messenger Kids والسلامة عبر الإنترنت.”

أطلق Facebook Messenger Kids في عام 2017، مع وعد بأن يكون للآباء سيطرة صارمة على نشاط أطفالهم على التطبيق. بخلاف خدمات Facebook الأخرى، فإن التطبيق مفتوح للأطفال دون سن 13 عاما، لكن من المفترض أن يتمكن الأطفال فقط من تبادل الرسائل مع الأشخاص الذين هم أيضا أصدقاء مع والديهم، والذين تم اعتمادهم مسبقا.

وقد واجه برنامج Messenger Kids انتقادات من دعاة الخصوصية الذين يقولون إن الشركة تبحث ببساطة عن طريقة جديدة لجذب انتباه المستخدمين الشباب.