Galaxy Note 10 سيضم المعالج +Snapdragon 855، والمواصفات الكاملة متاحة الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، ظهرت إشاعة تلقي الضوء على سعة البطارية في الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكن اليوم قام المسرب الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks بمشاركة بعض المعلومات التي تتناقض قليلاً مع ذلك. ووفقا للمعلومات التي حصل عليها حتى الآن من مصادره الخاصة، فيبدو أن الهاتف Galaxy Note 10 سيحصل على بطارية بسعة 3600mAh، وهذا ما يعني بطارية أكبر بنحو 100mAh مقارنة بشائعات الأمس، وهذا ما ينبغي أن يكون سارًا للأشخاص الذين يتطلعون لشراء هذا الهاتف عندما يصل إلى السوق.

وبغض النظر عن سعة البطارية، فقد كشف لنا Evan Blass أيضًا أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz. ومن الواضح أنه سيتم عرض النسخة الأساسية من الهاتف Galaxy Note 10 مع 8GB من الذاكرة العشوائية ومع 256GB من الذاكرة الداخلية. وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فهي إقترحت قدوم النسخة الأساسية من الهاتف +Galaxy Note 10 مع 12GB من الذاكرة العشوائية ومع 256GB من الذاكرة الداخلية، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال.

وعلى الرغم من أن بعض الشائعات التي وردتنا في الأونة الأخيرة حذرتنا من عدم توقع رؤية المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم في الهاتف Galaxy Note 10، إلا أن Evan Blass يقول بأن هذا هو المعالج الذي سيشق طريقه بالفعل إلى الجيل المقبل من Galaxy Note.

Advertisements

وبالمثل، على الرغم من أن العديد من الشائعات السابقة قالت بأن +Galaxy Note 10 هو الوحيد الذي سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W، فالتقرير الصادر الآن من Evan Blass يقول بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيدعم سرعة الشحن هذه أيضًا جنبا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 15W. وسيحصلا كلا الهاتفين كذلك على القلم الإلكتروني S Pen مع الدعم للإيماءات الهوائية. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا Evan Blass كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيضم شاشة بقطر 6.8 إنش وبطارية بسعة 4300mAh.

وبالإضافة إلى تسريب Evan Blass، فقد كشف لنا المسرب الشهير الأخر Onleaks أن الهاتف Galaxy Note 10 سيحصل على المعالج Exynos 9825 في معظم الأسواق العالمية، وكاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل في الواجهة الخلفية يتواجد بجانبها كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا كذلك أن الهاتف سيضم ذاكرة تخزينية من نوع UFS 3.0، وسيأتي مع شاحن يدعم الشحن بقوة 25W.

النسخة الأساسية من الهاتف +Galaxy Note 10 ستضم بدورها 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية على غرار الهاتف Galaxy Note 10، كما أنه سيحصل على نفس الكاميرات بالإضافة إلى كاميرا رابعة في الخلف من نوع Time Of Flight. ومن غير المفاجئ أن نسمع بأن الهاتف +Galaxy Note 10 سيحصل بدوره على ذاكرة تخزينية من نوع UFS 3.0 وشاحن بقوة 25W في العلبة. لذلك، يبدو أنه سيتعين عليك شراء شاحن منفصل إذا كنت ترغب في الإستفادة الكاملة من إمكانية الشحن السريع بقوة 45W.