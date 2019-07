طريقة حظر المواقع على IOS ومنع الهاتف من الدخول عليها

حظر المواقع على IOS أصبح أمراً هاماً مع إزدياد المخاطر على الإنترنت وإزدياد المواقع السيئة التي تضر بجهازك والأهم التي قد تضم محتوى لا يصلح ولا يجب أن يشاهده أطفالك.

تزداد خطورة هذه المواقع عندما تترك طفلك مع جهاز محمول وإنترنت دون مراقبة، الإنترنت أصبح مكاناً سيئاً ويجب أن تراقب كل خطوة لطفلك وكل موقع يقوم بفتحه، ولكن من منا يمتلك مثل هذا الوقت؟ أصبحت أيامنا مليئة بالكثير من الضجة والتفاصيل وقد لا تمتلك وقتاً كافياً لتتمكن من مراقبة كل خطوة يخطوها طفلك على الإنترنت وتوجيهها والتأكد من أنها تذهب لإتجاه صحيح لذا فمن الأفضل أن تقوم بالإعتماد على برامج الطرف الثالث لتقوم لك بهذا الأمر.

حظر المواقع على IOS :

أصبح حظر المواقع ممكناً ومتاحاً على نظام IOS بعد التحديثات الأخيرة التي قامت بإضافة خاصية Screen time والتي تظهر لك بيانات إستخدام الهاتف كاملاً والوقت الذي يمضيه الشخص في إستخدام الهاتف والإتصال بالإنترنت من خلاله ومالذي يقوم به من خلال بيانات كاملة عن هذا الإستخدام لذا إتبع الخطوات التالية لتتمكن من حل هذه المشكلة :

قم بفتح الإعدادات الخاصة بالجهاز Setting توجه الآن إلى إختيار Screen Time داخل إعدادات Screen Time توجه إلى Content & Privacy Restricitions في الشاشة التالية قم بالضغط على Content Restrictions توجه بعد ذلك إلى Web Content

الآن سنبدأ التحكم الحقيقي، في البداية ستجد أمامك أكثر من إختيار وشاشات متعددة قم بإختيار Limit Adult Website وهو الإختيار المسؤول عن تقييم المحتوى الخاص بالموقع ومن ثم تحديد إن كان هذا المحتوى مناسباً للأطفال أم لا وإن لم يكن فإنه يقوم بحظر الموقع بشكل كلي.

فورما تضغط على هذا الإختيار ستجد قائمة جديدة بإختيارات جديدة ظهرت لك وهي التحكم في المواقع وإضافتها إلى القائمة البيضاء أو القائمة السوداء التي لن يسمح للهاتف بالدخول إلى المواقع الموجودة فيها.

ستكون قائمة المواقع المسموح بزيارتها تحت عنوان Always Allow والمواقع الممنوعة زيارتها تحت قائمة Never Allow قم الآن بالضغط على Add WebSite في المكانين لتقوم بإضافة المواقع المسموح بزياراتها والمواقع الغير مسموح بزيارتها في كل مكان خاص بها.

أهم ما يميز هذه الطريقة هو أنها تمنع الوصول إلى الموقع المطلوب أياً كان المتصفح الذي تستخدمه، بالطبع ينصح بإستخدام الرمز السري الخاص لخاصية Screen Time على الأجهزة التي ستحدد الوصول إلى المواقع عليها.