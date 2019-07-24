كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Zhocking Beats”….سماعات اهتزازية مبتكرة

متابعة-سنيار: تم إطلاق زوج فريد من سماعات الرأس الاهتزازية هذا الأسبوع في شكل “Zhocking Beats”، وهي مجهزة بتقنية Soundforce 2.2 الجديدة الحاصلة على براءة اختراع لتزويد المستخدمين بتجربة صوتية واقعية.

وَوفقال مطورو السماعات:”نعتقد أن “Zhocking Beats ZB-100” هي بداية معيار جديد لسماعة الرأس، فهناك الكثير مما يسمى بـ “سماعات الاهتزاز 4D” في السوق هذه الأيام، وهي تستند فعليا إلى تأثيرات استريو ثلاثية الأبعاد وتستخدم تقنية قديمة مع إضافة هزاز واحد فقط، بينما Zhocking Beats ZB-100 تدمج أحدث إصدار حصري من براءات الاختراع تقنية الاهتزاز SOUND FORCE 2.2 التي يمكنها ضبط شدة الاهتزاز وفقا لترددات الصوت المختلفة. ”

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تتميز سماعات “Zhocking Beats” بجودة صوت استثنائية، وتوفر اهتزازات تتوافق مع اتجاهات وقوة مصادر الصوت، وهي جيدة للاستخدام في الأماكن المغلقة / في الهواء الطلق.

سماعات “Zhocking Beats ZB-100” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من من 80 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي في حوالي نوفمبر 2019.