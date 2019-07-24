تحديث جديد للهاتفين OnePlus 5/5T يجلب معه Screen Recoder و Fnatic Mode والمزيد

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم إختبارها مع عدد من المستخدمين، بدأت بعض الميزات التي رأيناها لأول مرة في الهاتف OnePlus 7 Pro تشق طريقها إلى الهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T. الميزات المعنية هنا هي Fnatic Mode و Screen Recorder.

هذا ليس كل شيء، فهذا التحديث الجديد والذي يحمل الإصدار OxygenOS 9.0.7 يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، وتوفير خيار الرد السريع في الوضع الأفقي، فضلا عن إصلاح مجموعة من الأخطاء. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا في التحديث الجديد إصلاح المشكلة المتعلقة بـ Speed Dial التي أبلغ عنها بعض المستخدمين.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.