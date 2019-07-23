تقرير جديد يكشف عن موعد وصول هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن موعد إطلاق الهاتف Galaxy Fold لا يزال لغزًا، وأن الهاتف Huawei Mate X يلوح في الآفق، فقد ظهرت تقارير تتحدث عن الكيفية التي تخطط بها شركة سامسونج لإطلاق هاتف ذكي آخر قابل للطي قبل حلول موعد إطلاق الهاتف Huawei Mate X، والذي قد يكون ولا يكون الهاتف الصدفي القابل للطي الذي سمعنا عنه مؤخرًا.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع DigiTimes، نقلاً عن مصادر في سلسلة التوريد لم يتم الكشف عن إسمها، فقد لمح إلى أن هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي حقيقي. ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يتم إطلاقه حتى العام المقبل. وبالتالي، هذا يؤكد خطة شركة سامسونج لإطلاق مثل هذا الهاتف الذكي القابل للطي من ناحية، وصرف إنتباهنا إلى جهاز ثالث قابل للطي من ناحية أخرى. وبطبيعة الحال، هذا سيكون ثاني هاتف ذكي قابل للطي من شركة سامسونج، في حالة إذا كان هذا التقرير صحيحًا.

يقال بأن هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي سيضم شاشة مرنة بقطر 6.7 إنش، فضلا عن شاشة ثانية بحجم 1 إنش في الخارج ستعمل على الأرجح على عرض الإشعارات والمعلومات الهامة الأخرى.