الهاتف Huawei Mate 30 Pro يظهر في العلن

فاطمة أيت طالب - دبي - إليكم أولى الصور المسربة الواقعية للهاتف Huawei Mate 30 Pro القادم من شركة Huawei. وتظهر الصور أدناه جهازين غير معروفين من شركة Huawei، وهما يشبهان الهاتف Huawei Mate 20 Pro في غطاء واقي لحماية التصميم إلى جانب وحدتين من الهاتف Huawei Mate 20X يتم إستخدامهما في نوع من إختبار الإتصال.

لنفترض أن هذا هو الهاتف Huawei Mate 30 Pro بسبب الغطاء الواقي المصمم لحماية تصميم الجهاز. هو يضم قطعًا عريضًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وهو القطع الذي من المفترض أن يضم الكاميرا الثلاثية الأبعاد المخصصة لخاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه. وعلاوة على ذلك، فشاشة الهاتف منحنية، تمامًا مثل الهاتف Huawei Mate 20 Pro.

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نحن مهتمون أكثر برؤية الواجهة الخلفية للهاتف، وخاصة وحدة الكاميرا. نحن أيضًا نفتقر إلى المواصفات التقنية للهاتف في الوقت الراهن، بإستثاء المعالج HiSilicon Kirin 985، وبطارية 4200mAh التي تدعم الشحن السريع بقوة 55W، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G.