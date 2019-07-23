تكنولوجيا: إعلان تشويقي من شاومي لهاتف الألعاب المرتقب Black Shark 2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي اليوم إعلان تشويقي جديد تستعرض فيه اللمحات الأولى لتصميم إصدارها القادم من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب Black Shark 2 Pro.

تستعد شركة شاومي للإعلان عن إصدارها الجديد من هواتفها المخصصة للألعاب Black Shark 2 Pro في مؤتمر يعقد في 30 من يوليو في الصين، واليوم نشرت العملاق الصيني إعلان تشويقي تستعرض فيه اللمحات الأولى لتصميم الإصدار المرتقب.

ويكشف الإعلان التشويقي الذي نشر على Weibo عن تصميم الجهة الخلفية لهاتف Black Shark 2 Pro، حيث يأتي تصميم الهاتف الخارجي بلمحات تحاكي الإصدار الحالي Black Shark 2، إلا أن هاتف Black Shark 2 Pro يأتي باثنان من الخطوط الرأسية في منتصف تصميم الجهة الخلفية.

وتشير التسريبات إلى أن الخطوط التي تظهر في الجهة الخلفية لهاتف Black Shark 2 Pro ستدعم إضاءة LED قابلة للتخصيص، أيضاً من المتوقع أن يظهر شعار الهاتف “S” في الجهة الخلفية.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Black Shark 2 Pro بالإصدار الجديد من معالج كوالكوم Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما كشفت تسريبات Geekbench لإختبارات آداء الهاتف عن تحقيق هاتف Black Shark 2 Pro عدد 11304 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 855 Plus تأتي بآداء أعلى بنسبة 4% عن الإصدار الأصلي، مع آداء أفضل في كرت الشاشة بنسبة 15%، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في 30 من يوليو لنتعرف بشكل أوضح على تقنية شاومي في إصدارها القادم من الهواتف المخصصة للألعاب.

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