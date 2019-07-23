الساعة الذكية Galaxy Watch Active تحصل على تحديث ضخم

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال الساعة الذكية Galaxy Watch Active من شركة سامسونج عبارة عن منتج جديد، فقد تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام فقط، ولكن يبدو أن جميع التقارير تشير إلى إمكانية إطلاق الجيل الثاني من هذه الساعة الذكية مع Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل. هذا لا يعني أن Galaxy Watch الحالية لن تحصل على جميع التحديثات الرائعة، والتحديث الأخير هو شهادة على ذلك.

يمكن الآن لملاك Galaxy Watch Active الذين قاموا بالفعل بتثبيت التحديث الإستفادة من واجهة المستخدم App Tray UI المحسنة لتسهيل مهمة التنقل والعثور على التطبيق الذي يحتاجونه. تم تحسين وضع Goodnight Mode أيضًا الآن. عندما يتم تفعيله، تنتقل الساعة لعرض الوقت فقط على الشاشة مع حظر جميع الإشعارات الواردة.

تم ترقية المساعد الرقمي Bixby أيضًا، فقد أصبح بإمكانه الآن فتح التطبيقات أو القيام بمهمة محددة بإستخدام لغة المحادثة. يمكنك أيضًا التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية بإستخدام Bixby دون حتى لمس الساعة الذكية، فبإمكانه التعرف على صوتك دون تشغيل الشاشة. بإختصار، أصبح Bixby أكثر فائدة من ذي قبل.

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أخيرًا، أصبح وضع السباحة متوفرًا على الساعة الذكية Galaxy Watch Active. ويمكن لهذه الساعة الذكية كذلك تتبع صحتك بإستمرار عندما يتجاوز معدل ضربات القلب نقطة معينة أو عندما ينخفض إلى مستوى غير طبيعي. العتبات قابلة للتخصيص.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم متجر Strap Studio الرسمي من شركة سامسونج الآن 15 حزامًا جديدًا لكل فئة، بما في ذلك المطاط والنسيج، والجلد.