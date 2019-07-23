تكنولوجيا: ابل تدفع بتحديث iOS 12.4 وتحديث watchOS 5.3 للمستخدمين مع بعض الإصلاحات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل اليوم في دفع تحديث iOS 12.4 لهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، إلى جانب تحديث watchOS 5.3 للساعات الذكية، مع بعض التحسينات في الآداء والإصلاحات، وأيضاً تحديث برمجيات الحماية.
يتوفر اليوم رسمياً لهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد تحديث iOS 12.4 الذي يأتي مع بعض التحسينات لبرمجيات الحماية مع إصلاحات جديدة، حيث يضم التحديث آداة جديدة لنقل البيانات لاسلكياً من الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون إلى الإصدارات الأحدث، كما يأتي تحديث iOS 12.4 بإصلاحات لتطبيق News+.
من جانب أخر تقدم ابل الإصدار الجديد watchOS 5.3 مع تحديث لبرمجيات الحماية وبعض الإصلاحات الخاصة بثغرة تطبيق Walkie Talkie، التي أدت في السابق إلى إلغاء التطبيق على الساعات الذكية، أيضاً من المقرر أن يدعم تحديث watchOS 5.3 مستخدمي ساعات Series 4 في سنغافورة وكندا على تنشيط ميزة ECG لعرض تخطيط القلب.
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