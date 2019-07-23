دُمى مسربة تستعرض لنا فرق الحجم بين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا الكثير من الصور التي تجسد لنا تصاميم الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكنها للآسف لا تظهر الفرق في الحجم بين الهاتفين بشكل جيد. لذا، إليك مجموعة من الصور التي تستعرض لنا دمى Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بجانب بعضها البعض مما يتيح لنا تكوين فكرة عن الفرق في الحجم بين كلا الهاتفين.

وكما أوضحت لنا التسريبات السابقة تمامًا، فهذه الصور الجديدة تعرض لنا الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 مع ثقب في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وإطار نحيف جدًا في جميع الجوانب الأربعة للشاشة علمًا أن هذه الأخيرة ستكون منحنية الطرفين. وبغض النظر عن الواجهة الأمامية، فقد كشفت لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى يتواجد بجانبها الفلاش LED على غرار الهاتف +Galaxy Note 10 بإستثناء أن هذا الأخير سيضم كاميرا إضافية من نوع Time Of Flight.

من ناحية أخرى، تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 سيفتقران إلى مستشعر ضربات القلب، والزر الخاص بالمساعد الرقمي Bixby، كما أنها تؤكد لنا أيضًا أن كلا الهاتفين سيفتقران لمنفذ السماعات 3.5mm.

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وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.3 إنش، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh. وفي الوقت نفسه، سيتم تزويد الهاتف +Galaxy Note 10 بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش، وبذاكرة داخلية بحجم 256GB، وببطارية بسعة 4300mAh. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك نسخة من الهاتف +Galaxy Note 10 ستضم ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 كذلك مع المعالج Snapdragon 855 في بعض المناطق، ومع المعالج Exynos 9825 في المناطق الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيتخلصان من منفذ السماعات 3.5mm. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، وهو الأمر الذي من المقرر أن يتحقق في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل.