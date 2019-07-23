جوجل تقدم بطاقات هدايا مقابل بيانات وجهك

تُجرب جوجل طريقة جديدة لجمع بيانات الوجه، والتي تتضمن تقديمها لبطاقات هدايا بقيمة 5 دولارات، وذلك بالرغم من امتلاكها للكثير من الطرق لجمع البيانات على المستخدمين بناءً على عمليات البحث وكيفية استخدام خدماتها.

ووفقًا للتقارير، فإن جوجل ترسل العديد من الفرق ضمن العديد من المدن مزودين بهاتف ذكي مُعدل وبطاقات هدايا في محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من بيانات الوجه.

ويوضح موظف جوجل عند الاقتراب منك بأنه يعمل لصالح الشركة ويجمع البيانات من أجل تحسين الجيل التالي من تقنية التعرف على الوجه لفتح قفل الهاتف الذكي.

وفي حال وافق الشخص على المساعدة، فسيتم تزويده بهاتف ذكي غير معروف موضوع في غلاف كبير مع تعليمات لتحريكه في وضع السيلفي لالتقاط وجهك من الكثير من الزوايا.

ومن الصعب معرفة ما إذا كان الهاتف الموجود ضمن الغلاف هو نموذج أولي من هاتف بيكسل القادم أو نسخة أقدم من الهاتف.

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ويوقع المشترك على تنازل بعد انتهاء عملية التقاط بيانات الوجه، ويحصل في المقابل على بطاقة قيمتها 5 دولارات قابلة للصرف من خلال شركة أمازون أو ستاربكس.

ومن الواضح أن المشارك يتخلى عن بيانات وجهه بعد الموافقة على المشاركة وتوقيع التنازل وقبول بطاقة الهدايا، بحيث يمكن لشركة جوجل استخدم تلك البيانات كما تريد.

وتشير جميع الأدلة إلى أن سبب جمع جوجل لهذه البيانات يتعلق بسلسلة هواتفها القادمة (Pixel 4)، والتي من المتوقع أن تتمتع بنظام مصادقة للوجه مماثل لنظام شركة آبل المسمى (Face ID).

ويحتاج مثل هذا النظام إلى التدريب، وهذا يتطلب وجود وجوه لتدريبه عليها، ومن الواضح أن جوجل تعتقد أن التوجه إلى الأماكن العامة ببطاقات الهدايا سيكون أفضل طريقة لجمع بيانات جديدة.

ومن المتوقع إطلاق سلسلة هواتف (Pixel 4) في شهر أكتوبر، مما يعني أنه ما يزال لدى الشركة عدد من الأشهر لتدريب نظام التعرف على الوجه بشكل أفضل طالما يمكنها جمع ما يكفي من بيانات التدريب.