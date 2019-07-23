أهم برامج تشغيل الألعاب على ويندوز 10 لتختفي جميع مشاكل الألعاب

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هناك الكثير من البرامج التي تحتاجها لتشغيل الألعاب المختلفة على أجهزة ويندوز 10، بعض هذه البرامج ستختلف من جهاز للآخر والجزء الآخر هو برامج عامة تحتاجها دائماً واليوم سنقدم لكم أهم هذه البرامج التي تحتاجها بشكل يومي في عملية تشغيل الألعاب كما سنضيف لكم برامج أخرى تفيدك أثناء إستخدامك لجهازك مع الألعاب.

لا تختلف برامج تشغيل الألعاب كثيراً هذه الأيام عن الماضي، الفارق الوحيد أنك طالما قمت بشراء وتثبيت اللعبة بشكل نظيف – من الصفر بدلاً من نقل مجلد التثبيت – فإنك ستحصل على كافة البرامج التي تحتاج لتشغيل الألعاب معها بجودة وكفاءة وبدون مشاكل، الكثير من الألعاب الحديثة التي تصدر تأتي بكافة البرامج التي تحتاجها لتتمكن من تشغيل اللعبة بسهولة وقد لا تحتاج إلى مثل هذه القائمة ولكن نذكر القائمة لكي تحقق الاستفادة القصوى ولتتمكن من معالجة مختلف المشاكل التي تحدث مع عملية تثبيت الألعاب التي قد تمنع اللعبة من العمل بشكل جيد.

أهم برامج تشغيل الألعاب :

بعض البرامج التي سنذكرها هي تعريفات وحزمات برمجية اساسية لبرمجة اللعبة ولتتمكن من تشغيلها بسهولة وسلاسة والبعض الآخر لتتمكن من مراقبة جهازك وتحقيق الاستفادة القصوى منه .

1- مكتبة برمجيات Direct X :

تعتبر مكتبة برمجيات DirectX واحدة من أهم البرامج التي تحتاجها لتشغيل الألعاب، هذه المكتبة هي التي تقوم بترجمة وتحويل الأوامر والسطور المكتوبة في اللعبة إلى مشاهد رسومية وجرافيك يظهر أمامك على الشاشة وهي من تطوير مايكروسوفت نفسها لذا فهي ضرورية للغاية لتعمل الألعاب على ويندوز، دائماً تأكد من أنك تمتلك أحدث نسخة من هذه المكتبة البرمجية لأنها ستحدث فارقاً كبيراً في أداء الألعاب على جهازك.

أحدث نسخة موجودة من المكتبة هي النسخة رقم 12 ويمكنك تحميلها من هنا .

2- مكتبة برمجيات net framework :

لا تقل هذه المكتبة أهمية عن شقيقتها DirectX وهي من تطوير شركة مايكروسوفت أيضاً، تعتبر هذه المكتبة أوسع في الإستخدام قليلاً كونها تعمل بشكل عام مع جميع البرامج والبرمجيات التي يمكن إستخدمها على ويندوز 10 لذا تأكد دائماً من أن تقوم بتحميلها بأحدث نسخة متاحة.

يمكنك تحميل المكتبة مجاناً من هنا .

3- برنامج Nvidia Geforce :

إن كنت من مستخدمي بطاقات AMD فإن هذا البرنامج لا يعنيك، هذا البرنامج هو واجهة نفيديا التي تقدمها للاعبين والتي تسهل عليهم الكثير من الأمور في حياتهم، تقوم هذه الواجهة بعدة مهمات مختلفة وهي كالتالي :

1- فحص توصيفات البطاقة والتأكد من تحميل أحدث نسخة منها.

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2- تحميل مكتبة برمجيات نفيديا للألعاب Nvidia Gameworks التي تضم تحسينات كثيرة على أداء بطاقات الشركة

3- تسمح لك بتسجيل الألعاب والمقاطع وأخذ الصور من خلال واجهتها.

يمكنك تحميل أحدث نسخة من الواجهة من هنا .

4- برنامج AMD Relive

هذا البرنامج يعتبر نسخة شركة AMD من البرنامج السابق وهو موجه بشكل خاص وعام للعمل مع بطاقات AMD دوناً عن غيرها ويمكنه القيام بمعظم الأمور التي يقوم بها نفيديا جي فورس من تسجيل الألعاب والبحث عن التعريفات ومكتبات البرامج الحديثة .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

5- برنامج MSI Afterburner :

أي مستخدم كثيف للألعاب يعرف أنك تحتاج لمراقبة جهازك بشكل مستمر ومعرفة درجات الحرارة بشكل مباشر وحي أثناء اللعب ولهذا فإنك تحتاج إلى برنامج يعرض بيانات إستخدام البطاقة الرسومية فوق الشاشة الكاملة أو الفيديو الذي تشاهده وهنا يأتي دور برنامج MSI Afterburner حتى وإن لم تكن تمتلك بطاقة MSI، هذا البرنامج يعرض لك كل بيانات استخدام جهازك من المعالج المركزي والرسومي ودرجات الحرارة وعدد الاطارات وغيرها من البيانات الأخرى بشكل مباشر وحي .

يمكنك تحميلها من هنا .

هذا البرنامج هو الواجهة الرسومية الخاصة بمتجر الألعاب المعروف والمملوك لشركة Valve على أجهزة الكومبيوتر، من المنطقي أن تمتلك هذا المتجر ولكن من المهم أن تعرف أن هذا التطبيق وهذا المتجر يقوم بتحميل أكواد وأدوات هامة لتشغيل الألعاب خاصةً التي تصدر عليه بشكل خاص وتقوم بتحميلها منه، تأكد دائماً من أنك تمتلك أحدث نسخة لـ Steam حتى لا تعاني مع تشغيل الألعاب .

يمكنك تحميلها من هنا .