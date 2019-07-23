كيف تقوم بتثبيت اضافات الفوتوشوب المحملة على اي اصدار

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الفوتوشوب يدعم العديد من الإضافات المتنوعة و المخصصة التي يمكنك استعمالها و تجربتها. حيث انه يدعم الإضافات الخاصة من الشركة او اي اضافات يقوم المصممون بتطويرها حول العالم كتثبيت فرشاة جديدة او اداة الوان او ما شابه ذلك. من الأمور الجيدة جداً في photoshop هو انه يعمل مع كل هذه الإضافات المتنوعة بلا مشاكل و هذا ما يجعل استعمال التطبيق اسهل و افضل في التصميم. لذلك في هذا الموضوع نشرح لك كيفية تقوم بتثبيت هذه الإضافات على Adobe Photoshop

تثبيت عن طريق ملف تثبيت

1- تأكد ان الـphotoshop لا يعمل على جهازك

2- قم بتشغيل ملف تثبيت الإضافة

3- يمكن ان تظهر لك اتفاقية ترخيص للموافقة عليها فقم بالموافقة عن طريق زر I Agree

4- اختر نسخة الإضافة التي تريد بناء على معمارية الجهاز 32Bit او 64Bit

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5- اختر المكان الذي تريد تثبيت الإضافة به

6- اضغط Install

7- ستظهر الإضافة ضمن قوائم photoshop بناء على نوعها بعد التثبيت

ملحوظة يمكن ان تختلف خطوات التثبيت بناء على برمجة ملف التثبيت من اضافة لأخرى. لكن الخطوات السابقة هي الخطوات الشائعة الثابتة لكل ملف تقوم بتثبيته على العموم

التثبيت عن طريق ملف مضغوط

فك ضغط ملف الإضافة قم بنسخ ملفات الإضافة الى المسار الخاص بتثبيت الفوتوشوب على جهازك قم بفتح الفوتوشوب و ستجد الإضافة في مكانها المخصص ضمن قوائم التطبيق

السماح بتثبيت اضافات خارجية على الفوتوشوب

الطريقة السابقة تنجح في تطبيق Adobe Photoshop CC 2019 فقط. لن تعمل على اي نسخة اقدم مباشرة و لكن ستحتاج الي ضبط التطبيق لتستطيع استعمال هذه الطريقة عليه. و ذلك عن طريق السماح بتثبيت الإضافات الخارجية. الموضوع سهل ليس صعب. فقط اتبع الخطوات التالية لتستطيع السماح لتطبيق الفوتوشوب بإستعمال اي اضافات خارجية.

افتح تطبيق الفوتوشوب اختر قائمة Edit اختر Preferences من القائمة اختر Plugins قم بتفعيل العلامة بجانب اختيار Additional Plugins