الإعلان عن ROG Phone II رسمياً من آسوس مع الكشف عن مواصفاته

تم الإعلان رسمياً عن هاتف ROG Phone II من شركة أسوس بأحدث المواصفات وأعلى أداء يمكن أن يقدمه هاتف لمحبي الألعاب.

يأتي Rog Phone II بنفس التصميم الموجه للألعاب ومحبيها والمتناسب مع لغة تصميم أجهزة ROG من أسوس بدمج بين اللونين الأحمر الصارخ والأسود وتصميم اللوجو المضيء، لم يختلف التصميم كثيراً عن الهاتف السابق Rog Phone، يأتي الهاتف مع فتحات تهوية وتنفيس في ظهره بالإضافة إلى معدات تبريد خاصة به.

أما شاشة الجهاز وهي البطل الحقيقي لهذا العرض فإنها تأتي بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز من نوع AMOLED لتتغلب بذلك على شاشة هاتف Oneplus 7 Pro التي كانت تصدر بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، دقة الشاشة تصل إلى 2340×1080 وتدعم تقنية HDR 10-bit مما يجعل مشاهدة المحتوى عليها وتعاملها مع الألوان أكثر من مذهل.

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أما من ناحية المواصفات الداخلية فإن الشركة لم تتدخر في محاولة وضع أعلى المواصفات داخل الجهاز، فالهاتف يأتي بمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من الشركة، بالإضافة إلى معالج رسومي Adreno 640 ومن المفترض بحسب كوالكوم أن تقدم هذه التركيبة أداء أعلى بنسبة 15% مع العمليات الرسومية داخل الهاتف.

يأتي Rog Phone II بذواكر داخلية تصل إلى 12 جيجابايت و مساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت وبطارية عملاقة بحجم 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، تدعي الشركة أنك تستطيع الوصول إلى 7 ساعات لعب متواصل لـ PUBG على هذا الهاتف.

أما عن منافذ الإتصال فهي كالمعتاد مع وجود منفذ سماعات 3.5 وأربع مايكروفونات لتحسين جودة الصوت إلى الحد الأقصى، الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بمستشعر 24 ميجابكسل والكاميرا الخلفية تأتي بمستشعر 48 ميجيابكسل و13 ميجابكسل عدسة واسعة للغاية للصور الكبيرة.