شركة Western Digital تقدم قرص SSD خاص للألعاب وجهاز Xbox

شركة Western Digital واحدة من أعرق الشركات عندما يتعلق الأمر بتصميم وحدات التخزين الكبيرة، وهذا يعني تصميمها للأقراص الصلبة وأقراص SSD السريعة التي غزت العالم.

بحسب موقع ComputerBase الأمريكي، فإنهم وجدوا قرص خاص من شركة Western Digital لم يتم التسويق له بشكل واسع عبر الإنترنت يدعى ” Gaming Drive Accelerated for Xbox One ” وهو قرص SSD يأتي في مساحتين إما 500 جيجابايت أو 1 تيرابايت يتصل بجهاز الإكس بوكس من خلال منافذ USB الخارجية ويستطيع تخزين ما يقارب من 25 لعبة من الحجم الكبير.

القرص يعمل مع أجهزة Xbox One S و Xbox One X المحدث بجدارة كما أنه يعتمد على إتصال USB 3.0 مما يعني أنه سيقدم أداء اسرع بكثير في تحميل الألعاب والنسخ والنقل إليه وتشغيل الألعاب ومن المفترض أن تصل نسبة التحسن مقارنةً بالقرص الذي يأتي به الجهاز من الشركة إلى 50% أسرع، القرص الخارجي الجديد خفيف للغاية وصغير جداً ويأتي بضمان 3 سنوات.

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سعر القرص لمساحة 500 جيجابايت يصل إلى 120 دولار و 1 تيرابايت يصل إلى 220 دولار تقريباً، ولكن حتى وقت كتابة هذا المقال فإن القرص ليس متاحاً في متجر Western Digital وكان نفذ من المتاجر.

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