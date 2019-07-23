تكنولوجيا: رصد هاتف هواوي القادم MATE 30 PRO في صور حية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك أحد مستخدمي Weibo تسريبات مصورة حية يشار إلى أنها تعود لهاتف هواوي MATE 30 PRO الذي يشغل بالفعل العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة.

تتوالى التسريبات التي تكشف عن مواصفات وتصميم هواتف Mate 30، حيث إستعرضت التسريبات السابقة العديد من المواصفات المتوقعة لإصدارات Mate 30 القادمة، إلا أن تصميم الهواتف لم يتم تأكيده حتى الآن.

ولقد أشارت تسريبات مصورة لشاشة الحماية الخاصة بهواتف Mate 30 على تصميم مميز بنتوء علوي في الشاشة، وهو ما تؤكده الصور الحية التي رصدت اليوم على Weibo والتي يشار إلى أنها تعود لهاتف Mate 30 Pro.

وتكشف الصور عن هاتف يشار إلى أنه وحدة هاتف هواوي Mate 30 Pro التي يتم معاينتها عبر أحد المستخدمين في الصين، حيث يتم إختبار بعض الملحقات الطرفية على الهاتف.

كما يظهر في الصور معاينة اثنان من وحدات Mate 30 Pro مع اثنان من وحدات هاتف Mate 20 X، أيضاً رصد إجراء المستخدمين إتصالات صوتية عبر وحدات الهاتف، حيث تشير التوقعات إلى أن الوحدات في مرحلة معاينة آداء الإتصالات في الهواتف وقوة التغطية في وسائل النقل العام.

Advertisements

من جانب أخر يظهر هاتف Mate 30 بحافظة لحجب تصميم الهاتف قبل إطلاقه بالتصميم النهائي رسمياً، لذا قد تعود الصور بالفعل لهاتف Mate 30 Pro المرتقب.

أيضاً تكشف الصور عن تصميم منحني لشاشة الهاتف، حيث يأتي الإنحناء في شاشة الإصدار الجديد من سلسلة Mate 30 بإنحناء أعلى من النماذج التي قدمت من هواوي في 2018، كما يأتي النتوء العلوي في شاشة Mate 30 Pro بحجم أصغر من النتوء المميز لهاتف Mate 20 Pro، لذا لن يضم الهاتف مستشعر 3D لتقنية التعرف على الوجه.

يذكر أن هواوي تخطط لعقد مؤتمر للإعلان الرسمي عن هواتف Mate 30 خلال بضعة أشهر من الآن، لذا قد نشهد تغييرات جديدة في التصميم عند الإعلان الرسمي عن الهواتف.

المصدر

اعلان

