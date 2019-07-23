تلفزيونات LG الذكية ستحصل على دعم HomeKit و AirPlay 2 في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك تلفازًا ذكيًا من شركة LG، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن الشركة الكورية الجنوبية أكدت لنا أنه إبتداء من الأسبوع المقبل ستقوم بإصدار تحديث جديد للتلفزيونات الذكية الخاصة بها سيجلب معه الدعم لمنصة HomeKit وبروتوكول الإتصال اللاسلكي AirPlay 2. ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن هذا التحديث سيصل لبعض الطرازات فقط.

ووفقا لشركة LG، فهي تقول بأن تلفزيوناتها الذكية التي تم إطلاقها في العام 2019 هي الوحيدة التي ستحصل على الدعم لمنصة HomeKit ولخاصية AirPlay 2. وهذا يعني أنه إذا كنت تملك تلفازًا ذكيًا من الشركة تم إطلاقه قبل العام 2019، فأنت غير محظوظ. ومن غير الواضح ما هو السبب الذي جعل شركة LG تتخطى تلفزيوناتها الذكية القديمة، ولكن لسوء الحظ، يبدو أن ملاك تلفزيونات LG الذكية القديمة لن يكون لديهم أي خيار سوى الترقية إلى طراز جديد إذا كانوا يريدون الدعم لـ HomeKit أو AirPlay 2.

إذن، ماذا يعني هذا التحديث بالنسبة لملاك تلفزيونات LG الذكية المتوافقة؟ حسنًا، دعم منصة HomeKit يعني أنه سيصبح بإمكان المستخدمين ربط التلفاز مع تطبيق Home على أجهزة iOS الخاصة بهم، ويمكن إستخدام التلفاز الذكي أيضًا مع الأجهزة الأخرى التي تدعم منصة HomeKit أو حتى مكبر الصوت الذكي HomePod للحصول على تجربة متعددة الغرف. إذا كنت تملك تلفزيونا ذكيًا من شركة LG تم إطلاقه هذا العام، فتوقع أن ترى إشعارا جديدًا ينبثق من شاشة التلفاز الخاص بك يخبرك أن هناك تحديث جديد في إنتظارك لتقوم بتحميله وتثبيته في الأسبوع المقبل.