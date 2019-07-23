تحديث جديد للهاتف Asus Zenfone 6 يقوم بإصلاح مشكلة دوران الكاميرا، وتحسين جودة الصور

فاطمة أيت طالب - دبي - تعتبر القدرة على تدوير الكاميرا إلى أي زاوية من الميزات الفريدة والعملية في الهاتف Asus Zenfone 6، وينبغي أن يجعل تحديث اليوم التجربة أفضل. في الواقع، معظم التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث الجديد متعلقة بالكاميرا.

أولاً، بعد تثبيت التحديث، يجب أن تدور الكاميرا بسرعة ثابتة وأن تكمل الدوران ( 180 درجة ) علمًا أن بعض المستخدمين عانوا من قبل من الدوران البطيء وغير المكتمل. أيضًا، أصبح من الممكن الوصول بسهولة إلى زر Retract Camera، فقد أصبح موجودًا في الصفحة الأولى للإعدادات السريعة.

وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يقوم بتحسين جودة الصور، كما أنه يقوم بتحسين خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة EIS لتعمل على نحو أفضل أثناء تسجيل الفيديوهات. وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على وضع Super Night Mode لإنتاج صور أفضل في البيئات المنخفضة الإضاءة من خلال تقليل الضوضاء وتقديم دقة أكثر للألوان. وتشمل التغييرات الأخرى التي يأتي بها هذا التحديث تحسين كفاءة الهاتف في إستخدام الطاقة، وزيادة جودة المكالمات، فضلا عن تحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل.

Advertisements

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.