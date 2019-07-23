Xiaomi تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي مع شاشة قابلة للسحب مزود بأربع كاميرات في الواجهة الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi للتو بتسجيل براءة إختراع جديدة لدى الوكالة الوطنية الصينية للملكية الفكرية لهاتف ذكي مزود بأربع كاميرات في الواجهة الخلفية. وتظهر لنا الرسومات التخطيطية أن هذا الهاتف يضم شاشة تغطي واجهة الهاتف بالكامل، في حين تم إخفاء الكاميرا الأمامية المزدوجة والفلاش LED تحت آلية قابلة للسحب يدويًا، تمامًا كما هو الحال في الهاتف Xiaomi Mi Mix 3.

كشفت لنا الرسومات التخطيطية كذلك أن هذا الهاتف يضم أربع كاميرات في وحدة دائرية بالواجهة الخلفية مما يذكرنا بهواتف Moto التابعة لشركة موتورولا. وعلاوة على ذلك، فنحن نلاحظ غياب مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وهذا ما يلمح إلى أنه سيتم تضمين هذا المستشعر في الشاشة، وهذا ما يلمح بدوره إلى أن هذا الهاتف سيضم شاشة بتقنية OLED بدلاً من LCD، وهذا في حالة إذا قررت شركة Xiaomi إطلاق هذا الهاتف بالفعل.

وبغض النظر عن براءة الإختراع الأولى، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك بتسجيل براءة إختراع أخرى لهاتف ذكي آخر مزود بثلاث كاميرات عمودية في الزاوية العلوية اليسرى، وكاميرتين في الأمام. ومع ذلك، فبدلاً من إستخدام القطع التقليدي في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فقد تم في هذه الحالة إستخدام إنحناء طفيف بهدف تقليل حجم القطع قدر الإمكان.

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لا نرى مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية لهذا الهاتف أيضًا، ولكن هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن هناك إقبال متزايد على مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة، فقد أصبحت مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة شائعة حتى في الهواتف الذكية المتوسطة.

يبقى الآن أن نرى ما إذا كانت شركة Xiaomi ستقوم بتحويل براءات الإختراع هذه إلى منتجات حقيقية أو ما إذا كانت الشركة الصينية تحاول حماية ملكياتها الفكرية فقط دون نية لتحويلها إلى منتجات فعلية.