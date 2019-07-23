إسوارة Honor Band 5 الذكية الجديدة تضم مستشعر مستوى الأوكسجين في الدم مقابل 28$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - في نفس الحدث الذي قامت فيه بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا كذلك عن إسوارة اللياقة البدنية Honor Band 5. وفي حين تتنافس هذه الإسوارة الجديدة من شركة Honor مع إسوارة Xiaomi Mi Band 4 من شركة Xiaomi من حيث الميزات، فقد حصلت إسوارة Honor Band 5 على أفضلية طفيفة تتمثل في إمتلاكها للمستشعر المسؤول عن قياس مستوى الأوكسجين في الدم.

تأتي إسوارة Honor Band 5 الجديدة مع شاشة AMOLED بحجم 0.95 إنش وبكثافة بكسلات تبلغ 282 بكسل في كل إنش. وعلاوة على ذلك، فقد حصلت هذه الإسوارة الذكية الجديدة كذلك على عدد من الواجهات الجديدة والتي تتناسب مع الإحتياجات المختلفة للمستخدم. وبفضل المستشعر الجديد المذكور آنفًا، فسوف يكون بإمكان المستخدمين قياس مستوى الأوكسجين في الدم. ويمكنك الحصول على هذه الميزة مع كافة الميزات التي توفرها إسوارة Honor Band 5 مقابل أقل من 30 دولار أمريكي، وبالتالي هذا يمنحها أفضلية على إسوارة Xiaomi Mi Band 4.

وبالنسبة للميزات الأخرى لإسوارة اللياقة البدنية Honor Band 5، فهي تشمل مستشعر ضربات القلب، وميزة مراقبة النوم مع إمكانية إكتشاف ستة أنواع مختلفة من مشاكل النوم، فضلا عن القدرة على إكتشاف 10 أوضاع رياضية مختلفة تشمل الجري الداخلي والخارجي، وركوب الدراجة، والسباحة، وبعض رياضات الكارديو الأخرى. وكما هو الحال مع إسوارة Xiaomi Mi Band 4، فإن إسوارة Honor Band 5 مقاومة بدورها للماء في عمق يصل إلى 50 مترًا، حتى تتمكن من إرتدائه أثناء ممارسة السباحة لتعقب السعرات الحرارية.

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هناك نسختين من إسوارة Honor Band 5، واحدة عادية وأخرى تدعم تقنية NFC مما يتيح لها إلتقاط الصور من خلال كاميرا الهاتف الذكي عن بُعد، والتذكيرات الذكية والعثور على هاتفك وما إلى ذلك من الميزات الإضافية الأخرى. هذه الإسوارة الذكية قادرة على تشغيل هذه الميزات لمدة 14 يومًا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. هذا أقل ما يمكن لإسوارة Xiaomi Mi Band 4 توفيره، ولكن مع وجود مستشعر مستويات الأوكسجين في الدم، فيبدو وكأنه عمر جيد للبطارية.

عمومًا، ستكلف إسوارة اللياقة البدنية الجديدة Honor Band 5 ما يعادل 28 دولار أمريكي للنسخة العادية، وما يعادل 31 دولار أمريكي للنسخة التي تدعم تقنية NFC. وستكون النسخة العادية متاحة للشراء في الصين في وقت لاحق من هذا اليوم، في حين ستكون نسخة NFC متوفرة للشراء في اليوم 29 يوليو على متجر Vmall وعلى متاجر التجزئة الإلكترونية الأخرى. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه الإسوارة الجديدة ستكون متوفرة بألوان مختلفة تشمل الأسود والوردي والأزرق.